追打火藥採購案 藍委提案祭「雙鎖」：強制第三方驗貨、凍結擴充單價

〔記者方瑋立／台北報導〕在野持續追擊國防部採購5.9億元「RDX海掃更」炸藥案，立法院外交及國防委員會今(17)日針對該案通過2項臨時提案。提案人國民黨立委馬文君、陳永康、徐巧芯等人，針對該案的「驗收機制」與後續高達8.2億元的「擴充條款」設下嚴格紅線要求；國防部現場雖提出文字修正，但對於核心限制並無異議，最終依修正文字通過。外交及國防委員會通過藍委兩項臨時提案馬文君提出首案聚焦於運輸安全與品質檢驗；提案指出，鑑於「福麥國際室內裝修有限公司」得標國防部RDX炸藥原料，為防範高爆物跨境風險及確保品質，要求國防部對於此類高風險原料採購，在「每批貨於原產地起運前」，廠商必須依據國際規範完成運輸申報計畫文件。最關鍵的是，提案要求將「第三方公證單位檢驗報告(含火炸藥效能)」列為交貨應隨附的合格文件之一。國防部現場建議將原提案中具體的「聯合國及IMO規則」等字眼，修正為較概括的「依據國際海運危險貨物相關規範」，並將「完成運輸」的主詞明確修訂為「要求廠商完成」，該案經文字修正後通過。第二案則鎖定該招標案後續保留的龐大擴充利益。提案內容揭露，該案另律定有金額上限達新台幣8億2467萬元的後續擴充條款。提案立委以「嚴肅採購紀律」為由，提案要求國防部針對後續擴充採購的RDX黑索金，「每公斤單價不得高於原案(JE15005L097)採購之每公斤單價」。國防部對此僅針對法律用語提出修正，建議將原本強制性的「將採」限制性招標，修正為賦予行政裁量權的「得採」限制性招標，隨後該案也照修正內容通過。

【看原文連結】

更多自由時報報導

緊盯！國軍監控中國福建號空拍照曝光 共軍16機艦擾台

中國規劃部署6個航艦作戰編隊 張誠：刺激催生雄三超音速反艦飛彈

斯洛伐克、保加利亞首批F-16V戰機產畢 洛馬接續組交我同型機

「畫家法官」郭豫珍判高虹安貪污無罪 曾讓鄭文燦重回羈押庭

