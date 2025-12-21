追捕北捷兇嫌...警遭質疑裝備不足 所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警察追捕兇嫌張文來到商場頂樓。翻攝畫面



27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，造成4死11傷。有民眾質疑，警方追到頂樓時，卻沒有用槍。對此，中山一派出所所長李欣鴻今（12/21）哽咽表示，有的員警下班了仍徒步跑到現場保護民眾，來不及領裝，當下情況混亂，同仁都盡力阻止傷亡，「不是只有殉職才值得被尊敬」。

李欣鴻說，這兩天同仁情緒低落且沉重，不是因為沒有盡力，而是盡力了還是無法阻止傷亡，他們不像網路上的鍵盤高手，而是要天天衝現場，不知道下秒會發生什麼狀況的警察，相信每名警察同仁，在面對民眾生命與自己生命時，會毫不猶豫優先選擇保護民眾。

警方在頂樓追捕畫面曝光後，有民眾質疑，警方在樓梯間待了長達40秒才進入天台，似乎顯得不夠明快，也有人發現，有的警察沒有配槍、沒穿防彈背心。

李欣鴻說，事發當下情況一片混亂，從1樓到5樓沒有人知道犯嫌躲在哪一樓，如果犯嫌不是墜樓身亡，而是躲在漆黑的天台埋伏，要是警方遭到攻擊，是不是又有人質疑，為什麼不等支援警力到場？

至於有的員警沒有裝備，李欣鴻表示，有的同仁當時已經下班，有的是原本的勤務不需要配槍及穿著防彈背心，他們通通在接獲通報後，在來不及領裝的情況下，徒步、騎車趕到現場保護民眾，沒有猶豫。

「還記得鐵路警察李承翰學長嗎？」李欣鴻說，不是只有殉職才值得被尊敬，警察不顧自己安全、第一時間趕到現場的勇氣也該被記住，希望各界給一點鼓勵，就算只是一句話也是很大的支持。

