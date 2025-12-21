追捕張文不敢用槍？ 警所長哽咽反擊：警察不是鍵盤高手

針對外界質疑圍捕張文不力，中山分局中山一派出所所長李欣鴻21日出面澄清。（翻攝畫面）

北捷隨機殺人案凶嫌張文奪走3條無辜路人性命，並造成多人受傷，自己也墜樓身亡。事件發生之後，外界和部分議員質疑轄區員警只拿著警棍追捕，疑似不敢用槍。台北市警局中山一派出所所長李欣鴻今（21日）出面表示，警察不是網路上鍵盤高手，天天要面對未知危險。說到激動處，他語帶哽咽強調，如果民眾與警察的生命只能擇一，同仁也會優先選擇奮不顧身保護民眾。

為何有些同仁僅配警棍？ 李欣鴻做出解釋

對於連日來網友和議員質疑警方作為，以及為何在頂樓追捕嫌犯張文時，長達40秒未進入，且僅配警棍。轄區中山一派出所所長李欣鴻今日受訪解釋，當時很多同仁都已經下班，接獲通報後第一時間來不及領取裝備即趕赴現場。他指出，依規定緊急勤務通報當下不用領槍，也不必穿著防彈背心，「同仁心中只有保護民眾的念頭，沒有絲毫猶豫便徒步衝向現場」。

廣告 廣告

針對現場戰術執行，李欣鴻坦言，從事後來看嫌犯是墜樓，但當時情境混亂且頂樓漆黑，若嫌犯埋伏攻擊，警方貿然進入反而可能釀成更大傷亡。

強調員警奮不顧身保護民眾 信念未改變

「警察不像網路上的鍵盤高手，而是天天面對未知危險。」李欣鴻說，過去很多殉職的學長一開始都是大家口中的英雄，但時間過後，都只剩下家屬同仁承受一輩子的傷痛」。他提及幾年前殉職的鐵路警察李承翰，強調每位員警都有同樣的勇氣，「但不是只有殉職才值得社會大眾尊敬」。

說到激動處，李欣鴻哽咽表示，如果民眾與警察的生命只能擇一，同仁都會像北車見義勇為的余先生一樣，優先選擇奮不顧身保護民眾，這份信念也從未改變。他懇請社會大眾與媒體多給予警方鼓勵與支持，即便只是一句話，對前線執法人員而言都是莫大的動力。

更多鏡週刊報導

張文網購紀錄曝光！曾透過「露天」買入24枚煙霧彈 縝密佈局恐近2年

網友吹捧中國地鐵安檢 石明瑾：這次案發地點都不在站內

張文奪3命後墜樓亡「父母需變賣家產賠嗎？」 律師揭殘酷現實