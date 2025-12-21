社會中心／吳玟誼 吳培嘉 台北報導

1219北市發生捷運恐怖攻擊事件，有網友質疑，員警裝備不足、時間慢半拍。今天，中山一所長親自上火線說明，強調當天第一時間獲報是"煙霧彈"，員警裝備一切符合規定，獲報113秒後第一波警力就到場，7人有3人配槍，至於在頂樓門外等40秒，是因為在判斷情勢，他為同仁抱屈，數度講到哽咽。

中山一所長記者會講到哽咽，數度中斷，因為第一時間，誠品南西店恐怖攻擊事件，同仁奮不顧身去抓嫌犯，卻被酸民砲轟，質疑慢半拍、裝備不足！

最新畫面曝光，員警在事發當日18點39分獲報，大約113秒後，第一波警力就火速到場，甚至到場才知道嫌犯有持刀，但依舊毫不遲疑往內衝。





追捕張文挨批動作慢 中山一所長哽咽:113秒第一波警力到場

追捕張文挨批動作慢 中山一所長哽咽:113秒第一波警力到場。（圖／民視新聞）





所有民眾嚇瘋往外跑，只有員警逆著人流往裡衝，最後，7名員警來到頂樓，離嫌犯最近，卻被質疑怎麼沒穿防彈背心。

另外，更有網友質疑，當時在頂樓，員警為何在門外停留了40秒。





追捕張文挨批動作慢 中山一所長哽咽:113秒第一波警力到場

追捕張文挨批動作慢 中山一所長哽咽:113秒第一波警力到場。（圖／民視新聞）





所長字字句句都講到超心痛，甚至悲憤發文，難道要成為"殉職名單"上的名字，才值得換來各位一句尊敬嗎？

員警衝鋒陷陣，保護人民，只希望民眾也能成為他們的後盾，少一點謾罵、多一點鼓勵。





