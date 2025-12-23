追捕張文沒拔槍有苦衷？基層警嘆「寧領自己撫恤金」

畫面為張文墜樓前最後身影，警方後續追捕的影像引發討論。（台北市警局提供／蕭宥彤翻攝）

張文隨機攻擊案引發熱議，監視器畫面顯示，當多名員警追蹤張文到南西誠品頂樓梯間時，手上拿著手電筒跟警棍，但卻無人拔槍。有人指出，現場員警不少是下班趕去幫忙的。也有警察分享，不論是選擇開槍或奪刀，內心都很掙扎，如果開槍判賠是難以承受之重。

Threads粉專「德川鹿神」PO出監視器畫面，發文質疑：都已經S人了，警員還不拔槍警戒，一直在門口觀望，看了老半天才進去，等他墜樓嗎？脆友表示「你不知道有警察開槍制止現行犯，而且是開車衝撞員警的現行犯，卻被法官判刑賠錢嗎？有這種法官你讓警察怎麼照你希望的去做？你是要幫開槍的警察賠錢還是分擔刑期？」也有人說「有人是下班趕過去的，不顧生命的行為被酸民講成這樣」。

台北市議員鍾沛君也舉出兩則警察脆友心聲，一人說「不到最後情況我不會開槍....很現實『寧領自己撫恤金、不付對方賠償金』，我身後是一個家庭，官司金錢等等會對自己和家庭造成很大的困擾，我可以自己因公死亡，但不能連家裡的經濟情況都拖下去。」

另一位警察分享：記得去年遇到一個信義區的砍人案，單警告發到一半，民眾衝到他前面說前面有人殺人，距離案發現場20公尺。當下完全不知道什麼情況，他無法判斷也無法逃避，只能硬著頭皮騎車馬上過去。到現場後他手握槍托，看著砍人的外籍人士拿了一把菜刀在手上，手上全是血，一直在店外徘徊，他到場後對著店裡面大叫「把門鎖起來、等安全了再出來」。

該警察回憶，當下那個瞬間他只在想，家人還在等他回家，他要不要衝過去奪刀？畢竟他是單警啊？遲疑了1秒鐘，他還是決定呼叫支援後，衝到嫌疑人前面搶下了對方染血的刀，靠著一個人的憨膽搶刀上銬，一直到回隊上他才知道自己在做一件極度危險的事。

脆友直言「你應該把矛頭對準那些讓警察不敢依法動槍的人，以及不斷把非警察本業的勤務丟給警員的人，而不是第一線的基層員警。」

