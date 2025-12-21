追捕張文畫面曝！警不顧下班.休假 第一時間逆向衝百貨

台北市 / 綜合報導

台北市中山商圈19日突發的無差別攻擊，疲於奔命的員警驚險第一視角也曝光。當天員警獲報後，包括準備下班、以及當天休假的警力全都趕赴現場，派出所員警更擔心交通阻塞，從警局跑步趕到現場，但有民眾質疑員警沒穿著防彈衣和配槍，中山分局中山一派出所所長李欣鴻受訪時一度哽咽，他強調完全符合勤務規定，因為同仁下班來不及領裝就趕赴現場，更強調同仁無人遲疑，絕對選擇優先保護民眾。

警笛大作，員警十萬火急跳下機車，就往南西誠品裡衝前面有人被刺傷。員警VS.民眾說：「他在4樓，他有拿刀。」民眾驚慌躲避，但員警沒時間害怕一路向前，員警說：「人在哪裡，學姐，學姐，注意安全。」跑在最前頭的女警奮力狂奔，和身旁民眾急著下樓魚貫而出，方向完全相反警察逆向跑上樓，要盡快找到嫌犯。

中山一派出所所長李欣鴻說：「如果民眾的生命，跟我們警察自己本身的生命，只能選擇一樣，我相信每一位警察同仁，都會毫不猶豫，優先選擇保護民眾。」

員警VS.員警說：「邊回報，邊跟我們回報，有沒有辣椒水，辣椒水，有，我有，我有。」和身邊同事確認彼此裝備，遲遲沒看到嫌犯員警心急如焚，19日中山商圈發生隨機攻擊，員警第一時間趕赴現場，所長心疼基層員警，遭受民眾質疑忍不住語帶哽咽。

中山一派出所所長李欣鴻說：「我要強調都符合規定，都符合相關的勤務規定，那為什麼會有同仁沒有領用槍枝，或是沒有著防彈背心的狀況，因為其中有兩名同仁，其實都已經下班了。」當下事態緊急有的員警顧不上騎機車，也怕堵車拖慢時間，大批員警直接從派出所跑到現場，還有人剛下班裝備都歸還，只穿警察制服手拿警棍，甚至部分休假員警，沒有防彈背心也沒有帶槍，全趕來支援賭命逮嫌，張文當天帶雙把近30公分的利器上頂樓，員警接著趕到但門後一片漆黑，根本無法得知內部狀況，員警僅花40秒思考就衝向露台，但張文已墜樓身亡。

中山一派出所所長李欣鴻說：「不是只有殉職，才值得社會大眾的尊敬，每一次，我們都是用一樣的勇氣，每一次我們都是用一樣的勇氣，懇請社會大眾，多給我們警方，一點鼓勵跟支持。」基層員警賭命救援，人民保母不求回報，只期望守護民眾的安全。

