追捕張文遭質疑無配槍 所長哽咽：2警剛下班仍馳援 不是只有殉職才值得尊重

男子張文在北市發動隨機攻擊，外界質疑追捕員警無配槍。轄區中山一派出所所長李欣鴻今天（21日）說，現場7警中3人配槍，2人剛下班仍馳援，另2人結束其他勤務趕到，均符合勤務規定。李欣鴻說，每名警察都有一樣的勇氣想保護民眾，但不是只有殉職才值得社會大眾的尊重。

外界質疑張文隨機攻擊事件中追捕員警無配槍，台北市警察局中山分局中山一派出所長李欣鴻（中）21日出面表示，員警皆符合勤務規定，部分人員當時已下班仍支援，哽咽懇請各界多給警方支持。（中央社）

台北市警察局中山分局中山一派出所今天下午召開記者會，所長李欣鴻出面說明，一度哽咽無法言語；他說，懇請民眾、社會大眾和新聞媒體多給警方一點鼓勵和支持，就算只是一句話，對警方都是很大的支持。

廣告 廣告

台北捷運台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀傷人案，共造成3名民眾死亡、11人受傷，嫌犯張文最後自中山站旁的誠品南西店頂樓墜樓不治。

根據監視器畫面，多名員警徒步趕往頂樓追捕張文，但外界質疑有員警沒配槍。李欣鴻解釋，現場7名員警中2人當時已經下班仍選擇馳援，另外3人有配槍，其他2人則是結束其他勤務返還裝備，知道發生狀況還是趕去幫忙，7人都符合勤務規定。

針對民眾質疑為何有員警僅帶警棍等裝備，李欣鴻進一步說明，其中有員警當時已經下班，但接到通報來不及領裝備，沒有猶豫就直接徒步跑到現場保護民眾。

外界也質疑為何大批員警在頂樓長達40秒卻未直接進入天台，李欣鴻說，當時一片混亂，從1至5樓沒有人知道張文躲在何處；若張文未墜樓而是躲在天台埋伏伺機攻擊進入的警方，是否又會有人質疑，為什麼警方不等待後續支援警力到達。

李欣鴻說，當時外面一片黑暗，沒人知道嫌犯是否在埋伏，現場員警在40秒內仍決定到外搜索，因為擔心造成更大傷亡，「40秒要做這樣的判斷和決定，是要很大很大的勇氣」。李欣鴻表示，接到第1通110通報時，只說現場丟擲煙霧彈，就算當時還沒提到持刀狀況，所內員警都毫不猶豫趕到現場，沒有任何輕忽和遲疑；到現場就算知道有砍傷人狀況，也很勇敢處理。

另方面，李欣鴻在記者會開始時表示，要先向本案罹難者致意，也希望傷者盡快恢復，社會恢復平靜，在此艱難時刻，警方已經盡力但仍無法阻止傷亡發生，「我們不像網路上很多鍵盤高手，我們只是一個天天要衝到現場，處理下1秒不知道會發生什麼狀況的警察」。

李欣鴻說，太多殉職的學長起初都是大家口中的英雄，但時間過後，只剩下警眷和同事承受一輩子的傷痛。如果要在民眾和警察的生命中做選擇，相信每名員警都會毫不猶豫、優先選擇保護民眾，警方其實就和北車勇敢的余先生一樣會奮不顧身去阻止嫌犯。

「大家還記得幾年前殉職的鐵路警察李承翰嗎」，李欣鴻說，每名警察都有一樣的勇氣想保護民眾，但不是只有殉職才值得社會大眾的尊重，這不是警察或個人第一次面對這樣的持刀事件，但警方每一次都是用一樣的勇氣和信念去處理。