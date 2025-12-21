追捕張文遭質疑裝備不足 所長哽咽：同仁已下班、來不及領裝就衝現場

凶嫌張文19號在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，有民眾質疑為什麼警察都已經追到頂樓了，卻還做停留，且未帶槍枝？對此，中山一派出所所長李欣鴻今天（21）受訪回應，表示因為有幾位同仁已經下班，收到通報後來不及領裝就趕到現場。至於不直接衝到露台，是因為外頭很暗，也怕嫌犯會埋伏襲警。最後他哽咽強調，警察們都毫不猶豫衝到保護民眾，「並非殉職才值得社會大眾的尊敬」。

曝同仁情緒低落 所長：因盡力了但沒阻止更多傷亡

中山一派出所長李欣鴻親自出面受訪，表示要跟在1219發生在本轄攻擊事件的罹難者表示哀悼，也希望傷者可以儘速恢復健康、社會恢復平靜。也坦言在這艱難時刻，同仁們的情緒都比較低落，「並非我們沒有盡力，是因為已經盡力了，但沒有辦法阻止更多的傷亡」。他說警察不像網路上很多鍵盤高手，警察只是一個天天要衝到現場、處理每個下一秒不知道會發生什麼狀況的人。

中山一派出所長李欣鴻受訪時數度哽咽。圖／台視新聞

李欣鴻難過地說，太多過去殉職的警察一開始都是大家口中的英雄，但隨著時間過後，都只剩下家屬跟同仁承受一輩子的傷痛。並強調身為警察，如果民眾的生命，跟警察本身的生命只能選擇一樣，相信每位警察同仁都毫不猶豫、優先選擇保護民眾，「我們其實都跟北車那位勇敢的余先生一樣，選擇奮不顧身去阻止，但只是余先生遭逢不幸」。

夜黑擔心張文埋伏襲警 警謹慎思考後才到露台搜索

民眾有質疑為什麼警方在頂樓時間長達40秒，並沒有立刻進入？李欣鴻親自解答，當下的情境一片混亂，沒有人知道嫌犯在哪一個樓層，且七樓外是一片黑暗，「如果當時嫌犯並未選擇墜樓身亡，而是躲在漆黑的天台埋伏、伺機攻擊進入的警察，那是不是會有人質疑為何警方不在現場等待後續支援警力到達？」但怕造成更大的傷亡，所以40秒內同仁就決定到外頭去搜尋，「我想四十秒要做判斷決定，是要有很大的勇氣」。

張文砍人後跑到頂樓露台，隨後墜樓身亡。圖／台視新聞（資料畫面）

「已下班、不需配槍」警都衝現場 只為保護民眾

針對裝備的問題，李欣鴻則解釋，當天七位在天台警員中，三名是有配槍的，可其餘人裝備都符合規定，因為有兩名同仁是已經下班了，只是制服沒脫下，但接到通報的第一時間，來不及領裝就到現場；有同仁當下行務是不用領槍，也就是依規定是不用領槍支和穿防彈背心，但接到通報當下，沒有猶豫就直接徒步到現場保護民眾。

不是只有殉職才值得尊敬... 所長盼多給警方鼓勵支持

李欣鴻哽咽表示，「大家還記得幾年前殉職的鐵路警察李承翰嗎？我想每一位警察都跟他有一樣的勇氣想保護大家，但不是只有殉職才值得社會大眾的尊敬」。這不是警察同仁們第一次面對持刀事件，但每一次都是一樣的勇氣去處理，最後他懇請大家多給警方一點鼓勵跟支持，「就算只是一句話，對我們都是很大的支持」。

