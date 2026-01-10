追捕1年！「大尾」綠鬣蜥躲高樹上 出動獵槍終於抓到

台南市 / 綜合報導

台南永康祥合公園，去年就被民眾發現，有一隻體型很大的綠鬣蜥，但因為牠多棲息在樹上，位置比較高，很難獵捕，就這樣在公園裡一年多，最近相關單位出動獵槍，才成功捕捉到這隻綠鬣蜥，綠鬣蜥數量驚人，像是屏東縣，去年就一共抓到13萬隻，但現在林保署獎勵制度改變了，希望鼓勵民眾多捕捉成體，因此長30公分以上的獎金會提高，但30公分以下的獎金，則從100元降為50元，綠鬣蜥達人說，其實長超過30公分的並不常見，獎金更改，難免會減少一點意願。

這隻金黃色巨無霸綠鬣蜥，頭尾長超過1公尺，在台南永康祥合公園，去年就被民眾發現，但因為牠常攀爬在樹上，曬日光浴，位置較高很難捕捉，因此成功躲過多次獵捕，就在公園裡長達一年多，直到最近，農業局出動，有神射手之稱的，綠鬣蜥承辦人持獵槍出動，才成功將牠捕捉歸案。

台南市農業局森林保育科長朱健明說：「合法的獵槍，那是高動能的，所以射擊的距離會比較強，他(承辦人)也經過訓練槍法很準，他一般來講10發裡面，我曾看過，10發裡面，中6-7發以上。」

科長指出，這次捕獲的綠鬣蜥，是屬於近年來，越來越常見的大型個體，現場其實也同步捕捉到，另一隻體型相近，但顏色比較深的綠鬣蜥，資料帶，綠鬣蜥捕捉數量再創新高。

像是屏東縣去年就破紀錄，共捕捉到13萬262隻不過林保署獎勵制度今年有改變，因捕捉大小多以幼體為主，要鼓勵民眾多捕捉成體，因此長30公分以上，從250元提高變300元，30公分以下從原本100元改為50元。

綠鬣蜥達人蔡先生說：「會越抓越小，變成很大的比較少，但小的就變便宜，(會減少意願)。」綠鬣蜥達人說，30公分以上大隻的還是不常見，多以小隻為主，雖然現在獎勵改變，還是會繼續為民除害。

