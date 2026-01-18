追捕10年 FBI十大通緝犯卡斯蒂約墨西哥落網

（中央社墨西哥市17日綜合外電報導）墨西哥當局今天表示，墨國軍警已逮捕一名涉嫌於2016年在美國殺害一名年輕女子的男子。這名男子曾被美國聯邦調查局（FBI）列為十大通緝要犯之一。

路透社報導，27歲美國公民卡斯蒂約（Alejandro Rosales Castillo）被控殺害與他在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）一家餐廳共事的女同事。 FBI指出，卡斯蒂約16日在墨西哥市（Mexico City）東北方約80公里的巴楚卡（Pachuca）落網。

墨西哥安全部長賈西亞（Omar Garcia Harfuch）在社群媒體指出，卡斯蒂約身背「紅色通報與引渡逮捕令」，被控犯下「一級謀殺、持械搶劫、車輛竊盜與綁架」等罪名。

警方將卡斯蒂約移送檢察官偵辦，相關法律程序也已啟動。 FBI先前曾懸賞25萬美元（約新台幣790萬元），徵求有助逮捕卡斯蒂約的線索。

FBI在聲明中表示，執法人員「耗費無數小時追查線索，以掌握卡斯蒂約的行蹤，最終揭露他過去幾年藏身之處」。

美國媒體報導，卡斯蒂約與當時23歲的受害者短暫交往過，還曾向她借過錢。

受害女子同意在夏洛特市一處加油站與他會面後便失去蹤跡。媒體引述警方說法報導，調查人員認為，卡斯蒂約強迫受害者先到自動提款機提領存款，接著將她帶往一處樹林，接著對其頭部開槍。（編譯：劉文瑜）1150118