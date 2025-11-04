追撞下車遭客運撞上！29歲女駕駛命喪輪下 家屬悲痛不已

女駕駛追撞三車，放警示牌後遭撞亡。（圖／TVBS）

一起嚴重車禍在桃園五楊高架奪走一名29歲女性的生命。這名吳姓女駕駛在國道1號南向45.3公里處追撞前方三車後，下車放置三角警示牌並查看車損，不料5至10分鐘後遭後方客運撞上，被卡在車底。雖然救護人員緊急搶救並成功將她從轎車底下救出，但因傷勢過重，送醫後不治。事故現場轎車後方嚴重變形，後車箱物品外露，保險桿也掉落地面。

這起事故發生在3日晚上七點多，當時吳姓女子行經國道1號桃園路段五楊高架時，疑因未保持安全距離而追撞前方三輛車。事故發生後，吳女立即下車，在距離車輛不到10公尺處放置三角警示牌，隨後回到車子左側查看損壞情況。然而，短短數分鐘後，一輛客運車輛疑似未注意路況，從後方直接撞上現場，導致吳女被卡在前車車底。

非當事客運業者劉先生表示，當時天氣不佳，還有小雨，客運駕駛可能看到小三角警示牌時已經來不及煞車。他解釋，吳女放置警示牌的位置離車子太近，不像一般建議的100公尺遠，加上五楊高架車速通常較快，這些因素可能導致客運駕駛無法及時反應。

事故發生時，客運的前擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，車頭也嚴重毀損。現場還有其他駕駛下車查看情況，幸好在客運即將撞上時及時跳開，才避免更多傷亡。據了解，肇事客運駕駛在該公司服務三年，過去並無違規紀錄。

五楊高架是車流量大的路段，這名女駕駛不幸在下班回家路上喪命輪下。事故發生後，檢方已於當日下午相驗遺體，家屬對此突如其來的噩耗感到無比悲慟。

