追撞公車起火衝對向 路人砸窗救駕駛逃死劫

高雄市 / 綜合報導

高雄小港區昨(19)日發生驚悚車禍，一台轎車疑似沒有保持車距，先追撞前方公車後，再失控衝到對向車道擦撞一名騎士，沒想到轎車引擎蓋開始快速竄煙，情況危急，有熱心民眾發現不對勁趕快上前救人，發現車門打不開，他跑回路邊撿起石頭折返破窗，救出受困的駕駛，隨後沒幾秒，整台轎車就燒成一團火球。

轎車被火舌吞噬，燒成一團火球，現場濃煙不停竄出，火燒車意外嚇壞附近民眾。附近民眾說：「他們說是在那，(轎車)從公車的車尾追撞上去，撞到之後就衝過來這裡了。」

時間再拉回更早之前，路口監視器還原過程，轎車駕駛疑似沒保持安全車距，追撞前方公車，車輛開始偏移，接著失控衝到對向車道，一旁騎士趕緊往兩側閃避，肇事之後駕駛一度試圖倒車，沒想到引擎蓋，開始竄出大量白煙，眼看駕駛還受困在內。

這時候一名熱心男子，衝上前要救人，他發現車門打不開，跑到路邊找工具，折返回來時他手拿石塊，擊破車窗將駕駛拉出來，其他騎士看到也上前幫忙，脫困後沒幾秒，轎車就竄出大火。

附近民眾說：「大部分的人看到(火燒車)就直接會閃，都不知道會不會爆炸，我是覺得他很勇敢。」

警消獲報到場撲滅火勢，轎車已經燒得只剩下骨架，火勢猛烈得驚人，19日高雄小港區，這起驚險意外，好險有熱心民眾，及時伸出援手，肇事駕駛才得以脫困。

小港分局交通分隊長曾英欽說：「梁男(轎車駕駛)及羅女(挨撞騎士)身體多處擦挫傷，經送醫救治無大礙。」短短幾秒，差點釀成悲劇，幸好有見義勇為的人士，不顧危險衝上前救人，才讓駕駛逃過火劫。

