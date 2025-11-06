追撞水泥預拌車 再撞擊路口機車汽車駕駛身亡7人傷

cnews204251106a12

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

屏東縣恆春警分局員警，今（6）日下午4時許，接獲通報指稱恆公與草埔路口，傳出死亡交通事故。恆春警分局表示，26歲李姓男子駕駛租賃小客車，載著29歲太太與2名小孩，沿恆公路北向南直行行駛外快車道，不慎追撞前方同向、由63歲盧姓男子駕駛的水泥預拌車右後車身。小客車往右前方噴飛，再撞擊右側草埔路，停等紅燈的機車，撞擊後小客車車輛碎片，又波及草埔路停等紅燈的1輛自小客車。車禍造成李姓駕駛身亡，7人輕重傷，包括3名大人，4名孩童，車禍原因調查中。

廣告 廣告

恆春警分局表示，現場李姓駕駛傷重，員警到場已呈現沒有呼吸心跳（OHCA），被送往恆春旅遊醫院急救，今天下午6時15分宣告不治。車上3名乘客手腳有擦傷、意識清楚，目前於恆春旅遊醫院治療中；蔡姓機車騎士及太太，雙腳有開放性骨折，意識清楚，送往恆春南門醫院後，轉院至長庚醫院治療；另外機車上還有2名分別為7歲、6歲的孩童，則是輕傷、意識清楚，目前於恆春基督教醫院治療中。

cnews204251106a13

恆春警分局表示，水泥預拌車盧姓駕駛及蔡姓機車駕駛，經酒測無酒精反應，車禍原因則還在調查中。也呼籲駕駛行駛時，應注意周遭狀況，隨時提高警覺，並遵守車速限制。

cnews204251106a14

照片來源：屏東縣警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

檢警調聯手出擊破詐欺集團 住豪宅開名車逮太子集團25人

台鐵車站拾獲百萬元現金 警循線瓦解假投資詐騙集團

【文章轉載請註明出處】