追撞臨停車輛波及停車格4汽車 疑是看導航分心肇禍

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市第二警分局，昨（21）日晚間9時49分左右獲報，指稱轄內北區中清路1段一帶，傳出多車連環撞的交通事故。第二警分局表示，立即派遣員警趕赴現場處理，實施交通疏導。初步調查，34歲阮姓男子，疑駕駛自小客車，沿中清路1段慢車道、由北平路往天津路方向行駛，卻因操作車內導航設備而分心，不慎與56歲張姓男子，臨時停靠於路邊的自小客車發生碰撞，張男的車輛再向前推撞停放於路邊停車格內的4輛自小客車，形成6車連環事故。

警方表示，阮姓駕駛臉部、胸部受傷，張姓駕駛則是腳部受傷，所幸傷者都意識清楚，送醫治療後，都暫無生命危險；其餘4輛汽車均為停車狀態，沒有駕駛在車內。現場經員警依規定實施酒測，2車駕駛均無酒駕情形。全案已依規定完成現場處置，並調閱周邊路口監視器影像，以進一步釐清肇事原因。

第二警分局長鍾承志呼籲，駕駛行車時，務必專心駕駛、避免分心操作手機或導航設備，即使短暫低頭，也可能造成難以挽回的交通事故。也特別提醒駕駛，行前應先設定好導航路線，行駛中如需操作，應將車輛安全停靠後再進行，切勿因一時分心釀成連環事故。

照片來源：台中市警方提供

