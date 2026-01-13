追撞車禍案外案! 恐怖情人互控縱火.殺人未遂雙送辦

中部中心/邱俊超 苗栗報導

持續追蹤這起不單純車禍，竟然涉及了恐怖情人，剪不斷理還亂的愛恨糾葛！警方抽絲剝繭發現，這一對昔日戀人，因為毒殺愛犬的疑雲，女方憤而到男方工寮縱火後離開，在途中卻剛好被男方看到，一路尾隨，蓄意衝撞，導致前女友翻車！案發後雙方互控多項罪名，男方還疑似涉及毒駕！

恐怖情人前女友涉縱火。看看這個貨櫃屋，被燒燬了左半邊，原本停在前方的腳踏車，也被燒到快熔化，涉嫌縱火的，就是被追撞的邱姓女子！警方調查，40歲的邱姓女子，與52歲的郭姓男子，兩人原本是舊情人，雖然表面上分了手，其實，還放不了手，更是新仇加舊恨！女方懷疑，男方疑似毒殺自己的愛犬，女方憤而到男方，位在苗栗縣銅鑼鄉興隆村的工寮縱火，犯案完後她開車離開，在途中卻剛好被聞訊而來的男方堵到，就尾隨在女方車輛後方，還油門一催，硬是衝撞前女友的車子後方，害她摔落邊坡！

女方受了外傷，但意識是清楚的，她指控男方，有家暴行為，這次還追撞她，是恨不得殺了她嗎？涉嫌殺人未遂等罪嫌！男方另外毒品快篩檢測，有安非他命陽性反應，須驗尿確認。涉嫌毒駕、公共危險等，被移送法辦！女方則因為縱火，涉嫌違反公共危險罪嫌！這對恐怖情人的愛恨糾葛，剪不斷理還亂，以雙雙送辦暫告一段落！

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

