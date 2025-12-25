追日出注意！明年元旦太平山不提早開園 仍會發放紀念書籤

往年太平山國家森林遊樂區會在1月1日元旦時提早於凌晨3時開園，讓民眾可以上山迎接新年日出，不過目前園區內宜專一線7K及8.5K目前尚有崩塌及整治工程進行相關交通管制措施，考量遊客安全，明(2026)年元旦園區在上午7時30分才會開放，雖然沒辦法提早入園迎接日出，但園方仍會贈送限量的「2026新年紀念編號書籤」給當天入園的遊客。

林業及自然保育署宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區以豐富的森林景觀及四季分明的自然風貌，吸引民眾上山親近自然、體驗山林之美。為迎接嶄新的2026年，循例規劃元旦贈送具收藏意義的「新年紀念編號書籤」，傳遞新年的祝福與心意。凡於明年元旦當日入園遊客，每人皆可獲贈一張 「2026新年紀念編號書籤」，數量有限，送完為止。此次發送之紀念書籤採限量編號設計，每一張皆具獨立編號，象徵獨一無二的新年祝福。其中，編號NO.0001的書籤，將由元旦當日第一位入園遊客獲得，並加碼贈送太平山文創商品福袋一份，期盼為新年的第一位旅人留下難忘回憶，也為2026年揭開美好序幕。

因園區內宜專一線7K及8.5K目前尚有崩塌及整治工程進行相關交通管制措施，考量遊客行車安全，元旦當日開園時間將維持為上午7時30分，避免天色未明行經該路段有視線不明所衍生之疑慮。當日蹦蹦車票每人每次限購10張車票；宜專一線7K、8.5K單線雙向通行(紅綠燈/單線雙向管制)；見晴懷古步道局部開放至750M；茂興懷舊步道局部開放(主線封閉、開放上下環線)；翠峰湖環山步道局部開放(步道西口→1.1K景觀平臺、步道東口→3.6K觀湖平台)；鳩之澤家庭湯屋、餐廳暫停營業；鎮安宮及太平詩路東側步道暫停開放； 翠峰山屋暫停營業；步道集章活動，因部分據點整修，檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道戳章，調整至太平山莊服務站櫃台。更多詳情可至太平山官方臉書查詢。

