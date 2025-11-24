19歲女大生夜衝合歡山武嶺觀日出，卻在返程途中發生車禍，引發各界對疲勞駕駛危險性的關注！醫師指出，長時間缺乏睡眠的疲勞駕駛狀態會導致反應遲鈍、判斷力下降，整夜未睡的情況下車禍風險可能增加15倍之多。醫師更強調，疲勞駕駛的危險程度與酒駕不相上下，民眾應提高警覺，切勿為了短暫的美景而冒上生命危險！

追日出疲勞駕駛！「整夜沒睡」車禍風險增15倍。(圖／TVBS)

19歲女大生夜衝合歡山武嶺觀日出，卻在返程途中發生車禍，引發各界對疲勞駕駛危險性的關注！醫師指出，長時間缺乏睡眠的疲勞駕駛狀態會導致反應遲鈍、判斷力下降，整夜未睡的情況下車禍風險可能增加15倍之多。醫師更強調，疲勞駕駛的危險程度與酒駕不相上下，民眾應提高警覺，切勿為了短暫的美景而冒上生命危險！

廣告 廣告

追日出疲勞駕駛！「整夜沒睡」車禍風險增15倍。(圖／TVBS)

每逢週末或連假，合歡山武嶺的監視器總會忠實記錄大量夜間前往觀賞日出的遊客。23日上午10點多發生車禍的19歲鄭姓女大生，據時間推估，她可能於22日深夜或23日凌晨從台北出發，沿著台9線轉台7線，或台7乙轉台7線再走台7甲，最後進入台14甲線。這一路九彎十八拐的山路，騎車抵達合歡山武嶺，為趕在清晨6點15分前欣賞日出。

夜衝武嶺觀日出 醫：車禍風險增15倍。(圖／TVBS)

女大生在武嶺亭欣賞日出並拍照休息後，推估約8點左右開始返程。然而，下山路段成為另一項嚴峻考驗。騎行約兩個多小時後，若體力不支且精神不濟，在面對下坡連續彎道的山路時，需要高度集中的注意力便容易不足。今年10月連假期間，合歡山下山路段曾發生多起車禍，包括一名騎士疑似因疲勞駕駛撞上敞篷車，以及另一起疑似自撞墜入邊溝的事故。翠峰派出所副所長洪宗文表示，山區道路蜿蜒，建議民眾切勿疲勞駕駛，應養足精神再上路。

夜衝武嶺觀日出 醫：車禍風險增15倍。(圖／TVBS)

醫師強調，長時間未睡覺騎車極為危險，不僅會導致反應遲鈍、專注力不集中，判斷力也會明顯下降，從而增加車禍機率。特別是當睡眠時間不足4小時或整夜未睡的情況下，車禍風險可能增加至平常的15倍。醫師更指出，疲勞駕駛的危險程度與酒駕不相上下，民眾應提高警覺，避免因追求短暫的美景而冒上生命危險。

更多 TVBS 報導

全中運舉重季軍！女大生車禍慘死台中爸媽淚崩 校方授畢業證書

衝武嶺看日出！台北女大生返程魂斷台中溪溝 學姐目睹崩潰

小學男童睡到動物園站！公車坐過頭 站牌又睡倒 路人驚報案

不是「10點10分」！日專家曝新方向盤握法 3步驟防疲勞駕駛

