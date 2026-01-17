追日去！2026懸日預報出爐 最佳觀測時間、地點一次看

中央氣象署在官方網站公布「2026年懸日預報」，1、2月可以看到懸日的地方為桃園、台中、高雄和南投。(圖為南投懸日資料照) 圖：取自南投市長張嘉哲臉書

[Newtalk新聞] 夕陽懸日是不少人嚮往的風景，近日中央氣象署在官方網站公布「2026年懸日預報」，從台北到高雄多個縣市都有機會觀測到。氣象署指出，在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘，都是適合觀賞懸日景象的最佳時刻。1、2月可以看到懸日的地方為桃園、台中、高雄和南投。

根據氣象署公布「2026年懸日預報」，從北到南，一年四季都也機會欣賞到懸日。1月可以看到懸日的地方為桃園市桃園區南平路(經國路以西)、台中市大甲區經國路(農安路以西)、2月高雄市苓雅區青年一、二路(民權一路以西)和南投縣南投市民族路(南陽路以西)。

廣告 廣告

對此，氣象署指出，在沒有雲遮情形下，夕陽懸於街道中心位置時間的前後約10分鐘均適合觀賞懸日景象，但夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而 有些微差異。另外氣象署也提醒，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

把握今日好天氣！明起變天全台濕冷一週 降溫趨勢一圖看

輕颱「洛鞍」路徑大迴轉！台灣水氣增多4區防大雨