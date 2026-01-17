追日族快衝！2026懸日預報出爐 台中明起連看3天

中央氣象署近日公布2026年度「懸日」預報。（圖／翻攝自報天氣 - 中央氣象署臉書）





追日族準備出動！中央氣象署近日公布2026年度「懸日」預報，這項夕陽恰好落在街道底端高樓間的獨特美景，首波將於明日（18日）起在台中市大甲區經國路現身。氣象署特別整理全台各地的觀賞時間表，提醒民眾在捕捉美景之餘，也要注意視力防護與交通安全。

首波懸日鎖定大甲 每日僅20分鐘黃金時段

根據氣象署預報，1月18日至20日傍晚，台中市大甲區經國路（農安路以西）將可見懸日景象。具體觀賞時間分別為：18日下午5時15分至35分、19日下午5時14分至34分、20日下午5時12分至32分。夕陽運行至街道中心的時間將逐日提前約1至2分鐘，仰角也會稍微升高。

廣告 廣告

氣象署指出，在無雲遮蔽的情況下，夕陽懸於街道中心位置的前後約10分鐘，都是最佳觀賞時機。不過，受限於觀測者所在的街道位置不同，夕陽落入中心的時間可能會有微幅落差。

全台熱點接力登場 台北、台中、高雄皆有美景

除了本周末的大甲懸日，2026年全台各地將陸續出現觀賞熱點：

2月： 高雄市青年一二路、南投市民族路。

3月： 嘉義市民族路、台中市公益路。

4月底至5月初： 台北市忠孝東西路、峨眉街。

下半年： 8月起台北、台中、嘉義、南投、高雄及桃園等地將再度輪番登場。

防護與安全提醒：太陽眼鏡不可少

儘管夕陽美不勝收，氣象署特別提醒，懸日陽光有時依然強烈，民眾久視時務必配戴深色太陽眼鏡保護眼睛，避免強光造成視網膜傷害。此外，由於熱門觀賞地點多位於交通要道，民眾在拍照取景時，必須嚴格遵守交通秩序，切勿站立於路中央或影響行車安全。

2026年全台懸日觀賞時間表總整理

地點 日期 最佳觀賞時段 台中大甲區經國路 1/18 - 1/20 17:12 - 17:35 高雄青年一、二路 2/1 - 2/3 17:13 - 17:38 南投市民族路 2/1 - 2/3 17:12 - 17:37 嘉義市民族路 3/12 - 3/14 17:30 - 17:58 台中西區公益路 3/22 - 3/24 17:40 - 18:08 台北忠孝東西路 4/30 - 5/2 17:50 - 18:16 台北峨眉街 5/3 - 5/5 17:52 - 18:17 (註：下半年8月至11月亦有預報，民眾可依此行程提前規劃)

更多東森新聞報導

11歲女童「大叫一聲」成永別 昏迷3天不治身亡

別被回暖騙！2地冷雨將飄整周 氣象粉專：夭壽濕冷

下週變天急降溫！專家示警「整天都冷」最冷時段曝光

