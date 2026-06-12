追日潤生技SL Bio完成業務合併 登錄那斯達克全球市場

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（記者秦裕中／綜合報導）SL BIO Ltd.（以下簡稱「SL Bio」）6/12宣布，已順利完成與 Horizon Space Acquisition II Corp. 先前已公告之業務合併。合併後實體已更名為 SL Science Holding Limited，普通股預計自2026年5月起，以股票代號「SLBT」於那斯達克股票市場開始交易。

圖／SL Bio追日潤董事長王慶棟

策略影響與業務拓展

本次業務合併之隱含股權價值約為57億美元，並同步完成780萬美元私募投資，為SL Science未來發展提供重要資本支持。

推進Off-the-Shelf 即用型細胞技術平台

本次交易所取得之資金，將支持SL Bio專有細胞技術平台及相關研發計畫之研究開發、臨床開發及製程能力建設。公司採用異體（allogeneic）細胞來源技術路徑，並持續投入標準化製程、自動化生產、微流體技術及品質管理能力建設，以建立具一致性、可擴充性與規模化潛力之研發與製造平台。

接軌國際資本市場 拓展全球合作機會

SL Bio追日潤董事長王慶棟表示，於那斯達克掛牌後，公司將進一步接軌國際資本市場，提升國際能見度，並有助於吸引國際人才、推動策略合作及拓展全球合作機會，現階段是公司發展歷程中的重要里程碑，象徵我們正式進入全球資本市場的新階段。

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王慶棟指出，細胞科技已成為全球生技產業持續關注的重要發展方向。然而，標準化製程、製造效率與供應能力，仍是產業持續努力的重要課題。若觀察半導體產業的發展歷程，其成功不僅來自技術創新，更來自標準化流程、量產能力及規模化製造體系的建立。

王慶棟認為，SL Bio長期致力於將標準化、自動化、規模化製造及微流體技術導入其細胞技術平台。我們相信，建立可重複、可擴展且具產業化潛力的平台架構，將有助於推動細胞科技的長期發展與更廣泛應用。

王慶棟説明，我們相信，SL Bio所建立的不僅是一項技術，更是一個具延展性的開發平台。未來除支持現有研發計畫外，亦有機會拓展至更多疾病研究領域及國際合作機會。

【關於 SL Science Holding Limited】

SL Science Holding Limited 為一家專注於創新細胞與基因相關技術研究開發之生技公司。

公司運用其專有細胞技術平台、Gamma Delta T 細胞平台及相關製程能力，持續推動多項研發計畫與臨床開發工作。

目前公司聚焦於實體腫瘤相關研究領域，並持續推進臨床開發、製造平台建設及國際合作計畫，以拓展其技術平台之應用價值與產業化潛力。

更多資訊請參閱：www.slbtgroup.com

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