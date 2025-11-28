追星族怒了！柳采葳稱BP、GD「一代團」去高雄：台北只有次團

政治中心／綜合報導

近期BLACKPINK、TWICE等南韓天團接續降臨高雄開唱，尤其上週末剛完美落幕的TWICE，更是台灣成員子瑜出道10年首度帶團回家開唱，兩天帶動觀光總產值估計達5億元；也讓高雄成為實至名歸「演唱會之都」。對此，國民黨台北市議員柳采葳近期以此事質詢台北市長蔣萬安，沒想到竟把南韓「幾代團」真實含義搞錯，聲稱「一代團」BLACKPINK、GD（權志龍）都去高雄，還稱可能導致未來「台北只有次團」，一番言論瞬間惹怒大量追星族，痛批她不僅沒做功課，「把別人的心之所愛說成次級就很沒禮貌」。

柳采葳昨（27日）在議會質詢談到演唱會經濟，一開場就直言「這半年我們很遺憾是看到了，大家想到台灣演唱會經濟，想到的不是首善之都、而是高雄，市長你服氣嗎？」柳采葳隨即播放多首韓曲來考蔣萬安，稱都是近期熱度高的團體所唱，「很可惜的，他們都是到高雄舉辦（演唱會）」。柳采葳也說，曾有部分藝人、團體反應申請小巨蛋場地「困難重重」，每年只開放2次申請機會，流程繁瑣且審核要3個月；反觀大巨蛋明年檔期幾乎全滿。

柳采葳稱BP、GD「一代團」全去高雄：台北永遠只有次團！追星族怒轟：沒品

柳采葳（右）認為，遠雄可能找「三代團、四代團」就把大巨蛋檔期塞滿，而「一代團」GD、BP去了高雄。（圖／翻攝「divateatime」Threads）

柳采葳指出，2月雖剩餘9天檔期最多，但已來不及申請，「不可能有天團來了」，甚至7到9月是最適合辦演唱會的暑假檔期也全滿，「所以台北市口口聲聲要發展演唱會經濟，但場館沒辦法協助。」柳采葳認為，北市府應拿回部分檔期的掌控權，「他們（遠雄）可能找的是三代團、四代團，就把我們大巨蛋檔期塞滿了，一代團BLACKPINK、GD去了高雄。」她還稱，「你想BP來他們會想去小巨蛋嗎？不會嘛！」認為國際巨星去過1個城市，基本就不會再改變，「也就是說，未來很有可能面臨一個狀況，台北永遠只能有次團、沒有辦法有天團，天團永遠留在高雄了」。

柳采葳稱BP、GD「一代團」全去高雄：台北永遠只有次團！追星族怒轟：沒品

柳采葳（右）指出，巨星去過1個城市基本就不會再改變，導致台北未來可能只有「次團」。（圖／翻攝「divateatime」Threads）

然而尷尬的是，柳采葳誤會了K-POP「幾代團」的說法，並非根據「人氣」區分、而是「世代」；目前普遍依南韓公家機關出版的《韓流白皮書》定義，只要「男、女團單次回歸都超過上一代的登頂團」，再加上海外貢獻達標就會「換代」。對此，一代團（2000年前後出道）為神話、水晶男孩等；二代團（2000年到2010年出道）為GD所屬的BIGBANG、東方神起、Super Junior、少女時代等；三代團（2010年後出道）為BLACKPINK、TWICE 、EXO、BTS等；四代團（2020年後出道至今）有aespa、ITZY、i-dle、NewJeans等。

對此，柳采葳這番言論引發追星族不滿，在Threads火大砲轟，「她的意思是，開在台北的都是次團？？」、「雖然還不太懂kpop，但是每一團都粉絲手心的寶，用『次團』來代入，粉絲一定很難過」、「沒有誰是次團，能來台灣開唱都是不得了的團體」、「把團體分等級到底想怎樣。超沒品」、「一句話得罪每一代K-pop 粉絲」、「我就是柳采葳口中不是天團是次等團的次等粉絲」、「先不說基本定義都搞錯的問題，把別人的心之所愛說成次級就很沒禮貌」。





