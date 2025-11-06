追星變追錢？湖內警阿蓮所攔阻假Hebe詐騙10萬點數卡

【警政時報 蔡宗武／高雄報導】高市警湖內分局阿蓮分駐所日前成功攔阻一起假交友詐騙案件,有效保障民眾財產安全，蕭姓民眾透過WhatsApp與一名自稱為女子團體「S.H.E」成員「Hebe」的陌生女子交談,雙方以交友為目的進行互動。

對方聲稱年底將與蕭姓民眾見面,並承諾贈送新台幣10億元作為見面禮,惟需蕭姓民眾先行購買價值10萬元的Apple Store點數卡以示誠意。蕭姓民眾信以為真,隨即前往阿蓮區全家便利商店購買點數卡。

廣告 廣告

假偶像真詐騙！熱心店員識破「10億見面禮」圈套。〈圖/記者蔡宗武翻攝〉

店員廖女士發現蕭姓民眾一次性購買大量遊戲點數,研判可能遭遇詐騙,隨即通報警方到場處理。警方接獲通報後立即前往現場了解情況,向蕭姓民眾說明這是常見的「假交友投資」詐騙手法,經詳細解釋並確認點數卡尚未開通及傳送序號,成功攔阻此次詐騙,避免10萬元財產損失。

湖內分局指出,詐騙集團手法多元,經常利用民眾追星及交友心理進行詐騙。提醒民眾於網路交友時應保持警覺,切勿輕易相信對方提出的轉帳或購買點數等要求。如有疑問,請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查證,避免受騙。

阿蓮所長李振源說明案情經過。〈圖/記者蔡宗武翻攝〉

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光