追星走火入魔！家庭主婦偷老公印章貸款 花光百萬應援「被離婚」

極端追星可能導致家庭問題。（演唱會示意圖，pexels）

過度追星竟讓家庭破碎！南韓近日發生一起極端追星導致婚姻失和案例，一名家庭主婦為了幫偶像防彈少年團（BTS）應援，竟私自拿走先生印章，瞞著家人擅自貸款高達8000萬韓元（約新台幣173萬元），全數用在刊登偶像生日應援廣告、購買簽售專輯，被發現後還毫無悔意，讓先生難以接受心死提告離婚。

綜合外媒報導，該名家庭主婦在育兒與家務壓力下，因緣際會成為防彈少年團某成員的粉絲，原本先生覺得能夠追星紓解壓力也不錯，沒想到太太越追越積極，逐漸無心照顧家庭，不但沒辦法顧及女兒上下學，家裡還充滿外帶的垃圾及偶像周邊的盒子。

先生多次溝通、勸說，軟硬兼施都無法改善，直到在衣櫥發現一張貸款通知單，才發現太太在未告知情況下，偷拿先生的印章去貸款，並搭配信用卡刷卡，債務總金額超過8000萬韓元（約新台幣173萬元），這些錢用於在首爾江南站刊登偶像生日應援廣告，及一口氣購買500張簽售專輯。

面對先生怒火中燒的指控，這位太太毫無歉意，反嗆：「你對我做了什麼？這位歌手陪我走出憂鬱，讓我找到活下去的動力。」甚至激動說出：「如果我們歐巴排名下降了，你負得起責任嗎？」讓先生徹底心死，向法院訴請離婚。

這起案件在南韓網路引發熱議，追星族對於負面例子深自警惕，網友也認為追星要有界線，不能以家庭、孩子與經濟為代價；且南韓「私生飯」（意指喜歡刺探藝人私生活的粉絲）眾多，「過度追星」、「應援文化失控」再次被討論。





