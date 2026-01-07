追星追到背債！她偷尪印章貸款8千萬 遭質問反嗆：歐巴排名掉了賠不起

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓國一名女子追星追到背債。（示意圖／翻攝自Pixabay）

不少人都會花錢追星，不過卻有一名韓國婦人因為追星而導致家庭財務出狀況，欠下逾8千萬韓元的債務（約台幣173萬）甚至連小孩都疏於照顧，最終丈夫忍無可忍，只好提出離婚訴訟。

根據韓媒報導，這名婦人沉迷於選秀節目的某個男團，起初老公只認為可以讓老婆在生活中多一份紓壓的管道，豈料老婆將心思全放在勤跑男團活動行程，不只放下打理家庭的工作，包括女兒上下學也都沒有去接送。

更糟糕的是，丈夫還意外發現妻子偷拿印章貸款借錢，款項全都用來購買周邊、製作應援看板，加起來約8千萬韓元左右（約173萬台幣），對此生氣的丈夫跑去質問妻子，怎料妻子認為錢再賺就有，竟反嗆尪「歐巴排名掉了，你賠得起嗎？」，聽聞此話的老公也感到心灰意冷，決定訴請離婚。

