追曙光別白跑！太平山元旦「這時間」開園 太平山莊已額滿

民眾迎接新年曙光注意！太平山國家森林遊樂區指出，園區內宜專一線7K及8.5K目前尚有崩塌情形，且尚在進行整治工程中，為考量遊客行車安全，因此明（2026）年元旦當天，開園時間將維持為上午7時30分，提醒想要上山迎接2026第一道曙光的遊客留意公告。

由於內宜專一線7K及8.5K日前崩塌，目前還在重新整治中；為考量遊客行車安全，避免因天色未亮、視線不明，造成行經該路段時有車禍疑慮，因此明年元旦的開園時間將維持為上午7時30分。

快新聞／追曙光別白跑！太平山元旦「這時間」開園 太平山莊：住宿已額滿

太平山日前坍方，整治工程尚在進行中。（圖／民視新聞翻攝）

太平山莊經理阮名揚指出，太平山日出時間為早晨6點，因此今（2025）年只有住宿客有機會（看到2026年第一道曙光），但目前140位住客都已額滿，想要在太平山上迎接曙光的民眾，「恐怕只能等到2027年了！」。

