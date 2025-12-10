追李沐又失敗！宋柏緯笑稱她是最難追女演員 認學生時期有類似經歷
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導
2025全新台韓愛情電影《那張照片裡的我們》即將12月24日聖誕跨年檔全台上映。今（10）日導演湯昇榮、鄭乃方與演員宋柏緯、方宥心現身媒體試映會，宋柏緯所飾演熱血大學生弘國，癡情守候李沐飾演的賢英，同時也挺身加入選舉舞弊事件的抗議群眾中，勇敢發聲。
宋柏緯透露，自己在詮釋「弘國」這個角色時，不斷嘗試理解他的世界，不僅是對一些事情上無能為力的心情，還有在生理上調適自己的節奏，「那個年代的身體語言、情緒或是說話速度，其實都不太一樣 ，其實在前置的時候，針對這件事情也跟湯哥（導演）做蠻多討論。」接著他提到，自己最感動也最累的是抗爭那場戲，他認為拍攝時代劇最困難的，是要如何讓演員重回那個時代的狀態，而當他穿越人群時有感受到他們給予自己的力量，讓他可以順應做出反饋，「所以那一場我自己先被人群感動了。」
由於宋柏緯難得以粗框眼鏡、長髮造型示人，他也表示，這個造型也讓自己更加接近「弘國」這個角色。而在之後的劇情中，因「弘國」的想法未能獲得由朱德剛所扮演思想保守的警察父親認同，父子倆多次衝突，父親更一度將他壓在桌上直接剃髮。對此，他也分享這場戲拍攝時，準備了兩頂假髮與吉他，但在走戲過程中，朱德剛就已經開始宣洩他的情緒了，所以第一把吉他就已經被摔壞了。而在現實中也相當熱愛吉他的宋柏緯，被問到如果與女友吵架，對方將自己吉他摔壞會不會生氣，他也直言會，「因為對我來說那很像我的一隻，貓一樣我覺得它是有生命。」而他也自爆會替吉他取名字。
此外，因為宋柏緯無論是在電影《我吃了那男孩一整年的早餐》還是這部片中，始終都沒有成功追求到李沐，因此讓他忍不住笑稱李沐是「國民最難追演員」。至於自己實際上有沒有為了讓自己的愛人過得更幸福 而犧牲的經歷，他也坦言，在學生時期時有過，同時表示可以理解那份情感，「自己的設定是在一段感情裏總是會有一瞬間 ，你會覺得我們好像在走向不同的路。不是不愛對方，但知道我們下一步會各奔東西，所以我覺得『弘國』這樣的愛其實蠻成熟的 ，他沒有要搶也沒有要退讓 ，就是他選擇權交給對方，很像他自己在追求那個時代的理想 ，想要有一個選擇的自由。」
