社會中心／馬聖傑、黃毓琦 新北市報導

帶您追蹤這一起氣爆意外！警消初步判定，氣爆引發的地點，是位在二樓的餐廳〝定食8〞，爆炸的是放在〝員工休息室〞的四支瓦斯鋼瓶，共76公斤，沒有超過管制量，但鋼瓶為何放在休息室？氣爆時，員工也已經離開大約兩小時？種種疑點還要釐清，檢方以分他字案調查，而餐廳內的瓦斯桶照也首度曝光。

監視器畫面捕捉到，氣爆發生當下，二樓餐廳噴飛出來板材，剛好壓到一名過馬路的民眾，其他熱心民眾見狀，趕緊上前幫忙，消防人員到場後，也緊急協助傷者，將人送上救護車，爆炸威力真的相當猛烈！事發過後，相關單位忙著清理善後，從對面望過去，二樓這一爆有多慘一清二楚，天花板炸飛、鋼架外露、面目全非！最旁邊的牆壁更直接炸出一個大洞！店內放置瓦斯樣貌也曝光。好幾桶瓦斯，因為氣爆移位、凹陷變形、堆疊在一起！附近居民說，事發後，聞到濃濃瓦斯味！

追板橋氣爆原因！餐廳內部「瓦斯桶照」曝光 檢方分他字案偵辦

追板橋氣爆原因！餐廳內部「瓦斯桶照」曝光 檢方分他字案偵辦。（圖／民視新聞）





附近居民：「突然有一個砰的聲音，然後出來看的時候，有聞到一些瓦斯的味道，然後還有煙霧瀰漫的樣子。」

附近居民：「這個從來沒有聽到的，感覺像真的感覺像屋子倒下來，好像有倒下來的感覺，結果是東西飛出來玻璃好多喔。」

這一爆，粗估周遭29戶受到影響！不過，氣爆到底怎麼發生的？從平面圖來看，定食8擺放的四支瓦斯鋼瓶，在員工休息室，共76公斤，沒有超過管制量。只是餐廳晚上9點半打烊，最後一個員工在10點左右離開，直到凌晨接近一點發生氣爆。店長私下透露，員工下班前，都有確實關閉瓦斯，但怎麼會發生意外？





追板橋氣爆原因！餐廳內部「瓦斯桶照」曝光 檢方分他字案偵辦

追板橋氣爆原因！餐廳內部「瓦斯桶照」曝光 檢方分他字案偵辦。（圖／民視新聞）





新北消防第一救災救護大隊副大隊長謝伯毅：「在11月26號上個月，消防局有做最近一次的檢查，那檢查結果（瓦斯）是符合規定的，他們有自己加設，相關的一些瓦斯漏氣的警報，另外它的管線跟它的儲存空間，都是符合我們相關的法令規定。」

新北土木技師公會理事長丘逢昌：「（氣爆大樓）四樓以上的部分，並沒有明顯的一些受損的情形，目前比較嚴重的就是在一到三樓的部分，目前初步看起來，是應該不至於要到拆除的程度。」

還好氣爆發生在餐廳非營業時間，否則這一爆非死即傷！後果難以想像。現在檢方也分他字案調查，要釐清氣爆真相。

