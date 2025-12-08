追板橋氣爆原因！ 餐廳「4瓦斯鋼瓶」放員工休息室

社會中心／馬聖傑、劉毓琦 新北市報導

帶您繼續追蹤這一起氣爆意外！警消初步判定，氣爆引發的地點，是位在二樓的餐廳〝定食8〞，爆炸的是放在〝員工休息室〞的四支瓦斯鋼瓶，共76公斤，沒有超過管制量，但鋼瓶為何放在休息室？氣爆時，員工也已經離開大約兩小時？種種疑點，都還要釐清，土木技師初步確認，大樓結構已經受到影響。

監視器畫面捕捉到，氣爆發生當下，二樓餐廳噴飛出來板材，剛好壓到一名過馬路的民眾，其他熱心民眾見狀，趕緊上前幫忙，消防人員到場後，也緊急協助傷者，將人送上救護車。救護人員將人送醫後，繼續仔細清查周遭，看有沒有其他傷患，因為氣爆這一炸，實在太驚悚！直擊二樓內部，火調人員開始進行調查。

民視記者馬聖傑：「我們重回現場，爆炸威力究竟有多驚人，可以看到整個二樓的樓梯間，都堆滿了氣爆過後，所被炸出來的雜物，而我們往一旁看這個爆炸威力，甚至把一旁的牆壁炸出了一個大洞。」

遭波及住戶：「非常非常的大聲，這個從來沒有聽到的，感覺像真的感覺像屋子倒下來，好像有倒下來的感覺，結果是東西飛出來玻璃好多喔。」

附近20多戶住戶都受到影響！到底怎麼氣爆的？從平面圖來看，定食八餐廳擺放的四支瓦斯鋼瓶，存放在員工休息室，總共76公斤，沒有超過管制量。只是餐廳晚上9點半打烊，最後一個員工在10點左右離開，氣爆發生時間是凌晨接近一點，怎麼發生氣爆的，火調人員還要釐清。目前確定的是，氣爆的9層樓大樓，結構初步已經確定受到影響，市長侯友宜、工務局等土木單位，也都到場了解狀況。





新北土木技師公會理事長丘逢昌：「二樓樓板跟三樓樓板，初步檢視也有一些破壞的狀況，樓板部分包含到它的梁跟柱的地方，這個確實要進去看過。」

新北市長侯友宜：「我已經要求我們成立一個專案小組，對受到鄰損的我們要依法來求償，至於爆炸的因素跟店家的相當關係，我們會清楚的釐清楚以後，再跟大家做一個說明。」

還好氣爆發生在餐廳非營業時間，否則這一爆非死即傷！後果難以想像。

