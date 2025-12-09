追查凱思金流進入深水區？現金車手斷點被查出？律師：三大反常直殺黃國昌

律師黃帝穎指出，黃國昌人頭防火牆將倒，黃國昌姻親表弟現金存款成立凱思如同車手，三大反常直殺黃國昌。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨主席黃國昌爆發養狗仔跟監政敵爭議，週刊今（1）日再爆料，狗仔大本營凱思國際人頭負責人李麗娟，近日極可能首度遭約談；凱思金主姻親表弟及大帳房李光昕，都是黃涉貪的防火牆至為明顯，黃利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐將隨時倒塌，面臨至少7年以上刑責。對此，律師黃帝穎直言，黃國昌人頭防火牆將倒，黃國昌姻親表弟現金存款成立凱思如同車手，三大反常直殺黃國昌。

《鏡週刊》今天爆料，黃國昌的小姨子高翬突然收掉耘力公司，涉嫌串、滅證，檢調近日極可能首度約談李麗娟，一旦遭突破心防，黃利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐將如骨牌一一倒下。

廣告 廣告

此外，凱思金主、黃的姻親、高翬L姓表弟與友人臨櫃存款、現金成立凱思國際，但與凱思營運毫無關係，明顯是奉命代辦存款進公司帳戶等待驗資，黃的第二道防火牆也遭破解，涉弊事證更明確；李光昕潛逃已成「橘子」翻版，則是鐵一般的事實。

「三大反常直殺黃國昌狗仔公司涉嫌貪瀆」，黃帝穎發文分析，首先，週刊爆黃國昌姻親表弟現金存款成立凱思，與凱思無關的人以現金成立凱思如同車手，這代表追查凱思金流已進入深水區，連現金車手斷點都被查出，若是正常公司經營，何須現金車手製造斷點？凱思金流明顯反常。

再者，黃帝穎表示，正常商業公司若遇不實報導，為維護商譽或老闆李麗娟名譽，公開澄清甚至提告都是常態，但多期週刊報導凱思是黃國昌狗仔公司、李麗娟是人頭，凱思與李麗娟不敢提告，從未澄清、從未否認為黃國昌養狗仔，更不敢否認收受臺雅200萬元，導致黃國昌質詢個案與收賄嫌疑持續延燒。

黃帝穎指出，臺雅集團為高資本額具相當規模的企業，週刊已連續多期報導以200萬元流向黃國昌狗仔公司凱思國際，臺雅竟從未說明，更未否認200萬元是黃國昌為個案質詢法務部長的對價，大公司遭報導指涉嫌行賄立委200萬竟不敢提告，明顯反常。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

爆北京對「鄭習會」開出3前提 她轟：鄭麗文趕著去北京領旨！眼裡根本沒有台灣

高虹安條款曝光！吳靜怡揭助理費除罪化內幕：全台國會助理成藍白合免洗筷