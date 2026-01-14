追查太子集團帛琉博弈水房 北檢發動第8波搜索 傳喚負責人到案

從國安局退休後的石濱芳，前往帛琉從事旅遊事業，因為涉及太子集團弊案，日前被約談到案。資料照。呂志明攝



台北地檢署偵辦太子集團弊案，查出該集團透過關係向帛琉台商石濱芳購買愛萊森林渡假村做為洗錢的據點，同時找了1名曾姓台灣人擔任渡假村的登記負責人，專案小組為了釐清曾男與水房間的關係，今(1/14)日發動第8波搜索，前往曾男住居處執行搜索，並以犯罪嫌疑人身分通知曾男到案說明。

太子集團首腦陳志1月7日被中國公安押解回中國，圖為中國公安部1月8日公布之影片截圖。資料照。翻攝公安部刑偵局微博視頻號

目前已落網的集團首腦陳志，在柬埔寨各地經營強迫勞動詐騙營地，強迫被非法拘禁的人員從事虛擬貨幣投資詐騙，同時在30多個國家經營數十家商業實體，表面上，太子集團專注於房地產開發、金融服務和消費服務，實際上卻是集團的洗錢據點。去(2025)年10月8日，美國聯邦檢察官起訴陳志等人，台北地檢署也成立專案小組，除了查扣太子集團在台不法所得，也發動7波搜索，並羈押台灣重要幹部9人。

廣告 廣告

柬埔寨太子集團在帛琉發展的重要幕僚黃婕。資料照。廖瑞祥攝

柬埔寨太子集團在帛琉發展的重要幕僚施亭宇。資料照。廖瑞祥攝

太子集團除了在台灣設立據點外，也在帛琉成立據點，還找了不少台灣人加入，美國司法部指出，太子集團的觸角甚至延伸到帛琉，與知名的「犯罪集團中間人」合作，租借一座島嶼並建立度假村，涉及犯罪行為，同時制裁3名台灣女子，分別是王蕾絢、黃婕、施亭宇等3人，專案小組掌握3人不法犯罪事證，在第一波執行時，已將黃女、施女2人拘提到案，並諭知各50萬元交保。

香港博高在台設立玄古管理顧問公司第二任負責人、同時也是博高在台重要帳房王俊國。資料照。呂志明攝

專案小組繼續追查台人加入太子集團在帛琉不法的犯罪事證，發現集團首腦陳志指派親信、已入籍柬埔寨的中國男子吳逸先負責建立台灣及帛琉博弈事業的水房，吳逸先則是找了台灣籍男子王俊國當他左右手，並與台北知名雪茄館「Cigar Vie」合作，充做集團在台灣的水房。

台灣人江友志受僱於陳志親信吳逸先，前往帛琉經營博奕水房。資料照。呂志明攝

另一方面吳逸先為了發展帛琉博弈事業，在疫情期間透過關係找上帛琉台商石濱芳，買下石濱芳在帛琉的愛萊森林渡假村，做為博弈事業的水房，吳逸先隱身幕後，找了台灣籍的曾姓男子擔任渡假村的登記負責人，同時也請石濱芳繼續在渡假村工作，另外找台灣籍男子江友志在水房處理事務。

今年1月2日，專案小組發動第5波搜索，並以涉犯《刑法》賭博罪、《洗錢防制法》洗錢罪及《組織犯罪防制條例》等罪，諭知石濱芳120萬元交保、江友志20萬元交保，2人並限制出境出海。

專案小組在勾稽事證後，查到愛萊森林渡假村的曾姓登記負責人疑似涉案，因此今日發動第8波搜索，並通知曾男到案釐清案情，全案朝涉犯《刑法》賭博罪、《洗錢防制法》洗錢罪及《組織犯罪防制條例》等罪方向偵辦。

更多太報報導

泰釀禍高鐵工程採用中國技術 目擊者驚述：車廂被劈成兩截

新北國王「韓國S級女神」重磅加盟！全恩菲加入啦啦隊 球迷嗨翻

松山車站「手扶梯狂冒白煙」 台鐵急停機、列車不受影響