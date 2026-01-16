追查尼斯湖水怪52年！動員24艘船全面掃描 科學家曝驚人真相

國際中心／游舒婷報導

尼斯湖水怪的傳說存在多年，一名有「現代尼斯湖水怪獵人」之稱的阿德里安辛恩（Adrian Shine），研究水怪傳說將近半世紀，他試圖透過科學方式證明尼斯湖水怪的身影，不過近期他得出一個結論，那就是尼斯湖水怪可能從未存在。

尼斯湖水怪一直是神祕的存在。（圖／翻攝自Official Loch Ness Monster Sightings Register網站）

根據《Times of India》報導，阿德里安是一名受過專業訓練的學家，當初他希望以科學的方式驗證這個未知的大型生物，因此來到蘇格蘭尼斯湖開始相關研究，自1973年開始至今已經52年，後來還成立「尼斯湖計畫」（Loch Ness Project），系統性蒐集目擊紀錄，並導入聲納與環境研究方法。

1987年，夏恩主持規模空前的「深度掃描行動」（Operation Deepscan），動員24艘船隻，使用價值約100萬英鎊的聲納設備，對整座尼斯湖進行全面掃描。《Press and Journal》形容，這是當時水域史上少見的大型科學行動，但這個行動的結果並未發現任何大型未知生物的跡象。

經過將近半世紀的搜索，因為長年缺乏有說服力的證據，且過去關於尼斯湖水怪的目睹案件多次被否決，例如，他曾一度以為自己在湖面看到水怪隆起的背部，但後來發現那只是因為角度誤判的岩石地形，這些狀況都讓他逐漸得到一個結論，那就是「尼斯湖水怪可能從未存在」。

