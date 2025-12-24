追查張文殺人動機 警返南西誠品用「3D雷射掃描儀」重建現場

【記者江孟謙／台北報導】逃兵通緝犯張文（27歲）犯下震驚社會的隨機殺人案，造成4死11傷悲劇，檢警持續釐清張文背後動機，今天（24日）上午9點北市警重回中山區南西誠品進行現場重建，試圖尋找更多蛛絲馬跡，並使用3D雷射掃描儀進行掃描。

張文1219在中山區以及M8附近的租屋處縱火，意圖引開警方注意，接著又到北車地下街丟煙霧彈、汽油彈與砍人，迅速逃離現場後，回到投宿的旅店補充物資，接著闖南西誠品犯案。

北市警方為完整記錄及保存現場狀況，1219專案小組今天上午運用3D雷射掃描儀，快速、完整且精準擷取案發現場空間、環境及物件立體座標及影像，以利後續還原犯罪過程。

警察局說明，3D雷射掃描儀掃描距離可達150公尺、掃描速度每秒2百萬點，高精度掃描約10分鐘可完整擷取空間座標、雷射反射強度及RBG影像， 可精確完整記錄刑案現場狀況，進一步進行分析、還原與重建。

北市警使用的3D雷射掃描儀。翻攝畫面

