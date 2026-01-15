追查張文隨機殺人 北市警全面解析犯罪軌跡與關鍵證據

台北市刑大大隊長盧俊宏從四大面向分析張文的犯罪動機。呂志明攝



為何能夠確定張文是孤狼式的攻擊，沒有任何援助及共謀者，台北地檢署今(1/15)日召開偵結記者會，同時邀請臺北市政府警察局刑警大隊大隊長盧俊宏到場說，他表示，警方調閱了3000支監視器，追蹤嫌犯的變裝和行蹤，並從四個面向利用數位資料分析，包括通聯記錄和網路活動，獲得重要證據，最後才確認嫌犯在犯罪過程中未與他人聯繫，資金來源主要來自母親及其工作。

盧俊宏表示，在案件調查的部分，發現張文在犯罪過程中多次的變裝，警方在地毯式的調閱了3000隻的監視器進行拼湊，發現他在案發當日(2025/12/19)15點40分到15點54分，在中山區的3次縱火，騎機車的畫面進行第1次變裝。

台北市刑大大隊長盧俊宏說明張文心思縝密，犯案過程中5度變裝。呂志明攝

接下來他在15點56分到16點05分換成ubike的進行第2次變裝。16時53分到17點23分喔，他3度變裝穿著雨衣前往北捷。17點23分到17點26分，在北捷的犯案3度變裝。再過來17點27分到17點39分，第4次的便裝逃逸到誠品南西店附近的千慧旅館。最後一次變裝18點38分到18點45分，在誠品南西店的犯案。

盧俊宏指出，警方從四個面向進行全方面的調查，在實體足跡的追蹤的部分，調閱了3000支監視器，還原它的交通工具的軌跡。同時利用鐳射掃描儀做3D現場的重建。在數位資料的分析則分析通聯記錄網路活動還有犯罪工具的來源跟數位鑑視。在金流往來的分析部分，也充分地調閱相關的往來對象，還有存提影像的清查。最後在人際網絡的查訪查訪的25名的被害人還有家屬，另外查訪的118名的證人，包括親友、同學、同事，還有軍中的同袍。

警方從破解的張文平板電腦連結到雲端，找到張文擬定的「攻擊計畫書」。呂志明攝

在數位資料分析方面展現突破性進展。經過專業技術團隊的協助，成功破解嫌犯被焚毀的華碩筆電密碼，並從其平板電腦與雲端帳戶中取得重要文件，包括詳細的「攻擊計畫書」。該計畫書記錄了嫌犯針對中山區林森北路縱火、公園路縱火、北車攻擊及誠品南西店攻擊的完整策劃過程。

張文自2024年6月間開始，就不斷上網搜尋隨機殺人等關鍵字。呂志明攝

此外，警方調閱了嫌犯的Google瀏覽紀錄，發現其自2024年6月起多次搜尋「隨機殺人」「鄭捷殺人」等關鍵字，並研究製造汽油彈的相關資訊。案發當日，張嫌甚至在犯案後搜尋媒體報導以了解事件影響。

張文的犯罪工具，全都是自己上網購買的。呂志明攝

盧俊宏也提到，警方查扣了張嫌購買的14把刀械、24顆煙霧彈及44顆汽油彈，經比對網購紀錄與實物數量完全吻合，證明這些工具均由張嫌自行購得，未有他人提供。此外，資金流向調查顯示，張嫌的資金來源主要來自其母親的資助及個人工作所得，未發現境外或不明資金流入。

張文的通聯紀錄。呂志明攝

警方對張嫌的人際關係進行深入調查，共訪談25名被害人及家屬，以及118名證人，包括嫌犯的親友、同學、同事及軍中同袍。通聯紀錄分析顯示，張嫌的通話內容多為功能性聯繫，如客服、房仲及送貨聯絡，並無異常簡訊或通話記錄。

台北市刑大大隊長盧俊宏表示，從數資料分析發現，張文是獨自進行犯罪計畫。呂志明攝

從這四個面向的分析，警方成功破解張文的犯罪計畫及模式，最後確定張文早在2年前就有犯罪的想法，並一步步的完成他所擬定的犯罪計畫，而整個過程，全都是張文一人所為，並無共謀者。

