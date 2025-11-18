追查毒雞蛋！彰檢二度約談文雅牧場老闆 訊後40萬元交保

彰化文雅畜牧場負責人，檢方訊後40萬交保。彰化縣政府提供



彰化縣文雅畜牧場雞蛋出現芬普尼超標，遭移動管制，但8日短暫解除禁令後，9日又出貨給台中市「龍忠蛋行」及合作的蛋車到新北市，造成部分毒雞蛋流入市面。彰化地檢署今天（11／18）晚間二度約談文雅畜牧場負責人。經過複訊，檢方諭知該負責人以40萬元交保，全案朝向違反《食品安全衛生管理法》與詐欺罪嫌方向偵辦。

龍忠蛋行負責人20萬元交保

彰化地檢署於17日展開首波大規模行動，指揮檢調人員兵分兩路，一方面帶回文雅畜牧場的3名員工進行訊問，同時同步搜索位於台中的「龍忠蛋行」，並帶回林姓負責人。昨天偵訊後，龍忠蛋行林姓負責人因涉嫌違反《食品安全衛生管理法》與詐欺等罪，檢方諭令以20萬元交保候傳。文雅畜牧場3名員工請回。

食安爆發起因為文雅畜牧場雞蛋於11月4日被驗出芬普尼代謝物超標後，5日即被通知需進行移動管制，禁止出貨。但台中市食安處10日到台中市龍忠蛋行稽查，發現文雅畜牧場9日又出貨200籃約4萬顆雞蛋到蛋行，且經檢驗雞蛋仍含有芬普尼，更糟的是這些蛋也流向台中的35家早餐店、小吃店、旅宿業者。

新北市也售出4600顆毒雞蛋

後續彰化縣衛生局也發現文雅畜牧場9日還有出貨給合作蛋車，約有1萬顆到新北市，被衛生局追回下架5400顆，但仍售出4600顆。

