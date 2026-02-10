追查高金素梅詐領助理費 檢調還查是否中資介選

高金素梅。資料照。李政龍攝



無黨籍立委高金素梅因為涉及詐領助理費，今日遭台北地檢署搜索約談，據了解，全案當初由調查局國安站報台北地檢署指揮偵辦，當時高金素梅的助理越秋女在2022年投入屏東縣議員選舉時，利用中國製快篩試劑等防疫物資，行賄地方團體與選民，越女雖然一審獲判無罪，合議庭則發現快篩是由高金素梅所募集、提供，因此檢調今日除了追查詐領助理費外，也要追查是否有中資介選。

據了解，越秋女涉嫌透過廈門寶太生物科技有限公司（BIOTIME）取得大量防疫物資，包括新冠病毒抗原檢測試劑盒、N95口罩及酒精等，並以個人名義或透過競選團隊成員，分發至地方社區團體與選民，範圍涵蓋11個團體及6名選民。這些物資部分貼有「越秋女關心您」的標籤，引發外界質疑其是否有藉此爭取選民支持之意圖。

越秋女在法庭上辯稱，當時疫情嚴峻，相關物資是由高金素梅辦公室募集，她僅以志工身份協助發放，並無意圖賄選。一審合議庭認定其發放行為與參選無直接關聯，且未能證明選民因收受物資而形成對價關係，因此判處無罪。

然而，本案仍引發檢調高度重視。北檢今日證實，本案由調查局國安站報請檢察官指揮偵辦，包括高金素梅、其張姓助理等人，因涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案，檢方已於今日持法院核發的搜索票，搜索高金素梅住所、國會辦公室及相關人員住處等共30處。

同時，高金素梅及張姓助理、越秋女、無黨籍台東縣議員陳政宗、無黨籍花蓮縣議員簡智隆等18人已被通知到案說明。檢方強調，將持續深入調查案件全貌，釐清相關事實，並依法追究相關責任，以維護法治公正。

