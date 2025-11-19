追柬埔寨太子集團在台據點 檢警調第2波搜索！拘提8人到案

記者楊佩琪／台北報導

▲北檢第1波搜索行動拘提24人到案，多為在台重要核心幹部，第2波行動拘提8人到案，多為線上博弈客服、會計等。（圖/資料畫面）

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢、非法博弈案，18日發動第2波搜索行動，拘提8人到案多為會計、博弈客服人員等，其中4人於複訊後，分別30萬至50萬元交保，另4人於19日陸續移送北檢複訊。

11月4日檢警調發動第1波搜索拘提行動，包括柬埔寨太子集團在台操盤手王昱棠、人資長辜淑雯、管理和平大苑11戶豪宅的凃又文等台灣核心幹部、成員24人被拘提到案，訊後4人聲押獲准。

18日檢警調再發動第2波搜索、拘提行動。根據了解主要針對網路博弈部分及會計人員。包括負責線上博弈客服的顥玥科技客服人員、幹部，以以及尼爾創新、天旭國際科技的財務會計人員，一共8人。

廣告 廣告

18日複訊後，顥玥科技的客服組長郭政誠被以60萬元交保，因籌不出足額保金，檢方降保至50萬元。其餘3名客服人員各被以30萬元交保。尼爾創新、天旭國際科技的會計人員則將於19日陸續移送北檢複訊。

柬埔寨太子集團在台成立9家公司作為洗錢據點，通通被美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）列入制裁名單，其中8家登記地址就在和平大苑豪宅，分別是聯凡、聯凡貳、澄碩、鳴灣、博居、博居貳、邁羽、睿督。

集團另在台北101大樓租辦公室，作為線上博弈公司天旭國際科技的總部，負責協助客戶撰寫線上博弈程式，另一家顥玥公司則負責客戶服務部分。

更多三立新聞網報導

北檢查扣太子集團在台26輛豪車考慮變價拍賣 提訊人資長、特助等3幹部

被控收錢幫質詢官員！黃國昌列貪污被告 北檢分案調查

港男在台發展共諜組織！吸收現退役軍官 洗錢千萬當酬庸起訴

太子集團洗錢案10銀行通報52次！調查局否認無作為 已彙整26件情資

