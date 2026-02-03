追殺鮑爾？川普嗆調查Fed主席到底 不甩同黨參議員杯葛威脅

美國總統川普日前視察聯準會大樓翻修工程，聯準會主席鮑爾在一旁陪同。路透社



美國總統川普提名聯邦準備理事會（Fed）前官員華許擔任下任聯準會主席後，他在週一（2/2）呼籲，應該繼續對現任主席鮑爾進行刑事調查，對同黨參議員要求撤回調查、否則將杯葛新任聯準會主席提名人選的威脅不以為意。

川普（Donald Trump）去年重返白宮後，他和政治盟友持續抨擊鮑爾（Jerome Powell）拒絕快速大幅降息，並多次暗示聯準會耗時數年、耗資數十億美元的華府總部翻修工程，涉及鮑爾的無能或貪汙問題，揚言進行調查。

鮑爾11日罕見發表影片聲明稱，川普政府已針對他去年夏天在國會作證內容，威脅對他提出刑事起訴，司法部已將大陪審團傳票送達聯準會，指控此舉是起於他與川普在利率政策上的爭議，川普政府是找藉口向他施壓。鮑爾的聯準會主席任期將於今年5月屆滿。

對此，川普週一在白宮橢圓形辦公室向媒體表示，主導此次調查的華府聯邦檢察長皮洛（Jeanine Pirro）應該堅持到底，看看結果如何。「這不是嚴重失職，就是某種偷竊或收受回扣行為，我不知道是哪種情況」，他強調：「但皮洛非常了不起，她會查個水落石出。」

川普此番回答是針對北卡羅來納州參議員提里斯（Thom Tillis）的質疑。川普上週五（1/30）宣布，將提名華許（Kevin Warsh）擔任下任聯準會主席後，與川普同屬共和黨的提里斯揚言，將阻撓任何新任聯準會提名人選，直到針對鮑爾的調查徹底解決。

提里斯是美國參議院銀行、住房及城市事務委員會的成員，該委員會由13名共和黨籍議員與11名民主黨籍議員組成。如果提里斯與民主黨聯手反對華許，可能會造成僵局，從而阻止提名案進入參議院的全體投票程序。

