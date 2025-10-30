追求不成竟持刀殘忍攻擊！送貨員害女方毀容 「見她倒地還猛踹」下場曝光

陳姓男子追求不成竟持刀攻擊于姓女子，後躲在山中燒車滅證，被趕到的警方逮捕，一審遭判10年8月有期徒刑。（圖／翻攝畫面）

台南市59歲陳姓男子日前在彩券行認識于姓女店員，雙方相談甚歡，並以乾兄妹相稱，而陳男對女方示愛遭拒，他竟在6月間喝酒後，持美工刀闖入彩券行攻擊于女，于女身受重傷、幾乎毀容，陳男見她倒地，甚至踹其數腳才離開，陳男躲到山區試圖燒車滅證，仍被警方逮捕，台南地院則依殺人未遂罪判處他10年8月有期徒刑。

檢警調查，陳男認識于女後產生情意並展開追求，但女方拒絕讓他惱羞成怒，數度訊息恐嚇，甚至傳送于女女兒的照片，威脅對其不利，還曾在于女機車上放鋸子，並於6月22日喝酒後持刀闖入于女工作的彩券行。

陳男見到于女後便展開攻擊，持刀揮向于女頭部，還拿椅子猛砸，怒吼「依命配一命」、「絕對要妳死」等語，導致于女身受重傷，頭頸撕裂傷、顱內出血、鼻骨骨折、手臂多條肌腱與神經斷裂，臉部更幾乎毀容，而于女不堪暴行倒地，陳男甚至某踹其數腳才離開。

陳男犯案後迅速駕車進入附近龍崎區的山區，意圖焚燒車輛掩蓋犯罪證據，焚車過程中，陳男不慎被火勢波及，胸腹部遭受三度燒燙傷，他痛到跳入山溝，導致全身多處骨折，警方則根據貨車GPS定位找到陳男，並將他送醫救治，後將他移送法辦。

檢方偵訊後將他依殺人未遂罪起訴，台南地院法官認定，陳男曾因過失傷害遭橋頭地院判刑4月，2024年6月執行完畢，但仍不知遵守法紀，持美工刀、椅子攻擊，導致被害人傷勢嚴重，日後恐影響其行動能力，臉部重傷面容難以復原，身心重創，依殺人未遂罪判處10年徒刑，恐嚇危害安全3罪合併執行8月，全案可上訴。

