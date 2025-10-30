追求乾妹妹不成！他猛砍女店員 又衝山區自焚

男子衝彩券行砍女店員。 （示意圖／非當事店家／東森新聞）





今年6月台南一間彩券發生一起恐怖砍人案，一名貨車司機陳男愛慕「乾妹妹」小花（化名），追求不成竟衝到小花工作的彩券行狂砍，還拿椅子猛砸小花頭，小花身受重傷險些喪命，如今陳男判決結果出爐。

根據判決書，陳男與小花原本是好朋友，雙方以乾兄妹相稱，知道小花的工作地址與兒女就讀學校，陳男追求小花遭拒後，仍要求小花報備行蹤、即時回覆訊息，小花拒絕後陳男心生不滿，今年4到5月之間多次傳兒女照片威脅小花，揚言對小花不利，還將鋸子放在小花機車上，恐嚇意味濃厚，令她心生畏懼。

6月22日下午1時31分，陳男拿著美工刀進入小花工作的彩券行，說著「我絕對一命配一命」、「我絕對要你死」等語，隨後持刀猛砍小花、用腳踢踹、拿椅子用力砸小花頭部，導致小花頭部、雙脣、手臂、頸部等多處撕裂傷，顱內出血、鼻骨及肋骨骨折、神經與肌腱斷裂，重傷倒臥血泊中。

陳男攻擊後未施救，反而返家換衣服，並開車到山區自焚輕生，全身多處燒燙傷，隔日被警方發現送醫才保住性命。小花則是被顧客發現報警送醫，所幸及時搶救撿回一命。

陳男承認犯行，並表示願支付10萬元補償金給小花。陳男過去曾因過失傷害案件被判刑4月，去年6月剛出獄，沒想到出獄一年後再次犯案，導致小花身受重傷，除了毀容之外，日後行動也恐有困難，台南地方法院依殺人未遂罪判處10年徒刑，恐嚇危害安全3罪合併執行8月，全案可上訴。

