追求女大生遭拒 健身教練遭控攻擊5人 朋友制止也受傷

健身教練在信義區街頭暴力攻擊多人事件引發關注，一名擁有超過6000名追蹤者IG頻道的羅姓健身教練，在信義區街頭毆打自己的女學員及其同行友人，造成至少5人受傷。其中被毆打的女學員是一名大學生，而試圖制止暴力的朋友也遭到波及。儘管警方到場處理，該名健身教練仍情緒失控，否認打人，但監視器畫面清楚記錄了他將女學員推倒在地的畫面。

事發當時，現場可見一名穿黑色衣服戴帽子的男子試圖抱住白衣男子控制其行動，這兩人其實是朋友關係。白衣男子正是在街頭攻擊女大生和同行友人的羅姓健身教練，而他的朋友想出面制止卻也被波及。根據遭毆女大生友人王先生表示，事件起因是該名健身教練想帶女生回家，女生拒絕後，他們便離開現場。然而約30秒後，健身教練突然衝上來從後方毆打王先生一拳，並在王先生離開找警察期間，將女生壓在地板上毆打。

這名羅姓健身教練與朋友共同經營Instagram頻道分享健身相關內容，而被毆打的女子正是他曾經教過課的學員。王先生進一步描述，警察初到現場時採取較溫和的方式處理，只是拉住健身教練的手，但對方情緒極度失控，警方不得不呼叫支援。最終約有7至8名警察到場，並使用辣椒水才成功制伏對方。王先生與三名朋友當日一同前往信義區遊玩，其中三人因此事件受傷，加上健身教練自己的朋友也被打傷，總計至少有5人在這次暴力事件中受到攻擊。更令人震驚的是，即使在被帶到派出所後，健身教練仍不斷向警方聲稱自己沒有打人，要求調閱監視器，但監視器畫面清楚顯示他將女學員直接撞倒在地。王先生和被毆打的女生都是大學生，原本只是單純出門玩樂，卻因此帶著傷口返家。目前受害者已對該名健身教練提出傷害、妨害自由和恐嚇等告訴，決心捍衛自身權益。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

