追求歷史真相 國家人權館首度展開研究徵件

（中央社記者趙靜瑜台北9日電）為擴大學界與社會參與研究，國家人權博物館訂定「國家人權博物館研究徵件作業要點」，今年首度展開研究徵件，期望建立機制鼓勵文史工作等團體或個人投入，追求歷史真相。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，人權館鼓勵社會投入威權體制、政治案件、不義遺址、人權館館藏資源、文史調查及有關人權與轉型正義議題研究。

研究徵件分為「博、碩士學位論文撰寫培育」、「博、碩士學位論文出版」、「文史調查研究計畫」、「專題研究計畫」4類，並提供論文撰寫、文史研究最高新台幣10萬元獎勵，優秀論文由本館協助出版，跨年度研究計畫最高補助新台幣200萬元。

人權館致力於威權統治時期相關研究，隨著「政治檔案條例」訂定、檔管局所藏政治檔案逐年開放，近年更結合學術專業單位，投入威權體制及戒嚴時期相關政治案件研究，並建置「國家人權記憶庫」，匯集人、事、時、地、物。

人權館期望能建立機制，鼓勵文史工作者、受難者家屬與相關領域專家投入史料搜集、口述歷史、調查研究，以追求歷史真相；人權館希望鼓勵年輕學者、專家學者、文史工作者、大專院校、學術機構團體投入，發揮一加一大於二協同效應，共同釐清、追求威權統治時期歷史真相。（編輯：陳仁華）1150209