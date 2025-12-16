追流星！天空美景對應滿地垃圾 武嶺停車場菸蒂比流星多

雙子座流星雨十四日登場，大批民眾湧入合歡山武嶺觀星，卻有遊客在停車場附近山坡發現滿地垃圾，飲料杯、塑膠袋、菸蒂等廢棄物散落各處，與高山美景形成強烈對比，引發網友撻伐。

武嶺垃圾。（圖／爆料公社）

有民眾將武嶺停車場旁山坡地帶的髒亂景象錄影，上傳至「爆料公社」，感嘆「合歡山武嶺到處都是垃圾，台灣人的素質真的……」。影片中可見，原本應是純淨的高山環境，卻被各式廢棄物覆蓋，更有網友諷刺「地上的星星（菸蒂）比流星雨還多還亮呢！」

曾前往武嶺的遊客氣憤表示，「真的撿不完，明明武嶺停車場旁邊的廁所有大垃圾桶，就一堆人要亂丟」，另有遊客指出「上周去武嶺的停車場，地面凹槽都是滿滿菸蒂，清境到合歡山沿路都有垃圾，真的很髒亂」。

網友們看完影片後紛紛留言批評，「現在的人到底是怎麼了，隨處可看到零散或一整包的垃圾到處亂丟，連車道旁都不放過。」、「國家公園都長這樣了，難怪台灣不管哪條大街小巷都是菸頭跟垃圾」、「台灣最美的風景是沒有公德心的人」。也有網友諷刺「笑死，陸客沒得來，沒人可以抹黑了」、「這才是真正的台灣人情味」、「我以為只有野猴會做亂丟果皮的事」。

更有網友質疑「少部分人造成大部分人的困擾，有能力上去，卻沒能力把自己製造的垃圾帶走？」、「一堆垃圾人亂丟垃圾」、「沒大陸人可以推了，怎麼辦」。

太魯閣國家公園管理處回應，每逢假日都有人潮湧入武嶺觀賞日出、觀星，但也帶來大量垃圾問題，已與林保署南投分署派遣人員前往公路邊坡進行清理工作。

太管處提醒，武嶺地區位於國家公園遊憩區範圍內，亂丟垃圾不僅嚴重破壞脆弱的高山生態與景觀，更將面臨法律制裁。若遊客亂丟垃圾，依據相關法規，最高可依《森林法》處以新臺幣六萬元罰款；或依《國家公園法》裁罰一千五百元至三千元。

