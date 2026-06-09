追溯父親李哲洋生命軌跡 重構被遺忘的台灣音樂史
雙料入圍2026台北電影節「最佳紀錄片」及「最佳剪輯」的《獨奏者之舞》，由李立劭執導，以其父親、台灣重要音樂文化工作者李哲洋的人生為主軸，透過大量珍藏錄音、手稿與歷史檔案，重新拼貼出台灣白恐時代與音樂史中一段被忽視的篇章。
《獨奏者之舞》今（9）日舉行首映會，導演李立劭分享創作歷程，他的母親--舞蹈教育家林絲緞及藝文界近兩百人全程出席。李哲洋於1949年就讀臺灣省立臺北師範學校（今國立臺北教育大學）音樂師範科，隔年父親李漢湖以「知匪不報」罪名遭槍決，不久後他也被學校退學，並被列入黑名單長期監控。首映會上，國立臺北教育大學校長陳慶和特別到場，補頒償李哲洋畢業證書，由林絲緞代領，事隔75年後，用另種形式為李哲洋家族「平反」。陳慶和校長表示：「學校秉持追求真相、人權與轉型正義的精神，透過頒發名譽畢業證書，希望能撫慰受難者跟家屬的創傷記憶。」林絲緞則回應道：「期盼政府與社會記取歷史教訓，以公平、審慎的態度對待人民，避免類似的人權迫害再次發生。」
《獨奏者之舞》主角李哲洋因上一代政治因素受到牽連，16歲起展開自學人生，卻也因此走出不同於體制內學者的道路。他走訪各地、深入原住民部落進行民歌採集，成為1960年代台灣民歌採集運動的重要先驅之一；同時翻譯大量音樂著作、主編近20年的《音樂文摘》，在資訊封閉年代，即使未曾出國，為台灣樂迷與知識界打開接觸世界音樂思想的重要窗口。
導演李立劭表示，2019年發現父親長年塵封的珍藏資料，未受到良好的保存，當時相當氣憤難過，於是興起紀錄片拍攝的動機，他道：「我想要更進一步追溯他的過往，試圖拼貼出他一生所追求的世界，包含他的挫折，以及被時代所蒙蔽的歷史，當然也包含我自己。」李立劭也在首映會上提到，父親李哲洋的故事反映了臺灣歷史的處境，他道：「許多重要的人物、文化與記憶不斷被忽略、遺忘，又被後人重新發掘與詮釋，希望透過這部紀錄片，讓更多人看見父親長期投入原住民與民間音樂研究的熱愛。」隨著深入拍攝，他逐步看見父親在人前溫和笑容的背後，長年壓抑著恐懼與孤獨，也重新理解那個時代對個人生命的影響。
片名《獨奏者之舞》象徵李哲洋一生孤身前行的姿態，即便長年處於壓抑年代，他仍持續以翻譯、書寫與採集工作，傳遞對於音樂的熱愛。《獨奏者之舞》不只是音樂人物紀錄片，更是一部以兒子的視角，回望時代、記憶與文化認同的作品，透過個人生命史映照台灣時代記憶，以細膩且深刻的影像語言，帶領觀眾重新認識這位長期被台灣音樂史遺忘的「獨行俠」。
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