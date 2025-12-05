追焦不漏接／曾敬驊吃瓜群眾太臭屁 利特凍齡大叔洩肩情

曾敬驊（中）在首映會重現吃瓜經典畫面，好像自帶氣味喔…（捏鼻）左為陳竹昇、右為柯煒林。

當紅炸子雞曾敬驊剛奪下金馬獎最佳男配角，立刻馬不停蹄地宣傳起另一部新作《大濛》。他在片中為了一幕大口吃地瓜的畫面，一次吃掉近20顆地瓜，不只屁聲連連，甚至放了個長達10秒的屁。沒關係，人帥連屁都是香的～（大口聞）（←精神病院請來抓人）《大濛》首映會上，眾人喊話若票房破5億元，指派曾敬驊和劉冠廷負責烤地瓜給粉絲吃。不過你知道的，小編想吃的不只是地瓜…（舔舌）

利特凍齡大叔洩肩情

利特露出白拋拋、幼綿綿的香肩，掀起現場一陣暴動。嗶嗶，太犯規了！

韓國天團Super Junior才結束台北大巨蛋演唱會，隊長利特又為了保養品牌Der28+來台，他透露這個月內已來台4次，「我真的很喜歡台灣，隨時都願意飛來。」應該是為了看小編吧？（捧臉）（←被毆飛）身為保養品代言人，利特分享許多凍齡撇步，一度忍不住說出大實話，「有許多藝人努力保養，卻喜歡裝作天生麗質，但我把全部（祕訣）都說出來了。」真是太離譜了！記者天職就是要挖掘真相，快告訴小編是誰？（遞上小本本）（一本正經掩飾八卦嘴臉）

