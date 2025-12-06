追焦不漏接／李沐可愛出擊河豚臉 周子瑜漫畫少女夠白目

李沐（左）鼓著河豚臉，這樣就不像唐鳳或Fumi阿姨（小圖）了，好勾錐喔～右為程予希。

藝人剛出道沒名氣，常靠明星臉蹭熱度。民眾黨主席黃國昌都能撞臉BTS金泰亨了，還有什麼不可以的？李沐以前被封為「小柯佳嬿」「小林依晨」，近年又有新封號。她演出劇集《如果我不曾見過太陽》，有網友分享心得：「一直覺得好像是捷運上踢阿婆的『Fumi阿姨』在演戲…」李沐聽完也自認：「我也覺得超像的！之前其實還被說過像唐鳳。」她坦言有容貌焦慮，怕長不夠好看。是說從「小柯佳嬿」變成「小唐鳳」，好像滿值得焦慮的…（別踹我）

在捷運上一腳暴紅的Fumi阿姨，聽說和李沐有87%像。（翻攝自網路）

周子瑜漫畫少女夠白目

子瑜（右）和TWICE成員定延（左）合照…等等，這眼球不是正常人size吧？這是漫畫少女才有的 「大白目」。（翻攝自周子瑜IG）

韓國女團TWICE出道10週年，終於來台開唱，全台嗨挺「台灣女兒」周子瑜，不料卻爆出番外篇。有路邊攤老闆顧攤時唱TWICE的歌，竟被客人嗆「憨」而引爆口角衝突。大家賣剎啊，消消氣～（遞苦茶）就讓屋哩子瑜來安撫民心，她在IG上感性發文：「謝謝你們為我們所做的一切，回家真好～」一連曬出多張照片，好心情不言而喻。看得小編都隔空露出姨母笑了，記得以後常回家喔～明年3月見。（摟）

