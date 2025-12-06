追焦不漏接／羅時豐招黑大叔被消失 Melody選美皇后營業中

羅時豐（右二）的招黑體質到底是有奪麼強大？連受訪時都慘遭麥牌遮臉。

先前羅時豐在金鐘獎上大跳女團舞，掀起網友熱議。尤其跳到安心亞名曲〈呼呼〉，抖胸扭動的樣子，看了真的很想給他呼下去…（左手緊抓右手）這麼活跳跳的羅時豐，沒想到這幾年頻傳死訊，光是去年就傳了2次，所以大叔只好頻頻出來刷存在感？他最近接下美食對決節目《真料理兩鍋論》，談起烏龍死訊，無奈說道：「就當幫我消業障，亂寫的人業障會回到他身上，就盡量寫沒關係。」喔密抖乎喔～好險小編沒寫過…（吧？）

看完羅時豐跳女團舞，小編也想讓他強制登出舞台。（喂～麥安捏）（翻攝自YouTube）

Melody選美皇后營業中

Melody不忘選美皇后本領，這笑容、這揮手都是PRO級的，阿姨一定有練過。

怕你沒看過廣東選美皇后。有容貌焦慮的全都給我來看！李沐哩來～（翻攝自網路）

中國大陸前陣子舉辦「國際模特大賽」，廣東組冠軍令人大開眼界，評審也太重口味了吧？小編看完胃有點不太蘇湖…（摀嘴）趕快來看點熟面孔，淨化一下眼球。Melody出席GAP新店開幕，人還在台下整理妝髮，職業笑容已上線，不愧是選美冠軍出身。不過Melody苦笑，女兒和她不同調，「她們不覺得我的品味好，之前整理衣櫃，有些單品想送給她們，也沒受到多大歡迎。」傻孩紙，妳們不要，小編我要！

