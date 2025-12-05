追焦不漏接／許瑋甯神來一掌馭夫術 柯震東信義媽祖降落啦

許瑋甯為大家示範馭夫術，當腦公不乖的時候，我們就醬給他巴蕊…才不是，人家在幫帥尪擦口紅印啦！

邱澤、許瑋甯上週補辦婚宴，現場撒糖撒到最滿，甜得連台南人都舉白旗投降的地步～當許瑋甯一一細數邱澤令她心動的4個摸門特，全場更是充滿粉紅泡泡，「第二次打動我，是你把小音響放在口袋裡，我們邊聽歌邊走了好久的路。」修但幾咧～小編忽然人間清醒，口袋小音響不是登山阿北的標配嗎？內建賣藥電台頻道的那種。什麼時候變成追女神器？想脫單的人立刻給我去買起來！（小X百貨顯示缺貨中）

柯震東信義媽祖降落啦

柯震東直的進場，橫的離開（右圖）。是說文華東方酒店的地毯看起來好厚、好好睡…

柯震東直的進場，橫的離開（右圖）。是說文華東方酒店的地毯看起來好厚、好好睡…（翻攝自ØZI IG）

常在夜店走跳的柯震東，曾被酒吧店長封為「信義媽祖」，有讓女生瞬間酒醒的能力，但小編怎麼一看到他就醉？頭好暈啊…（扶額）（順勢倒入凱凱懷中）不過媽祖婆也有放飛自我的時候，柯震東出席邱澤、許瑋甯的婚禮，喝到倒地不起的畫面在網上瘋傳，沒想到下顎線意外成為焦點，連本尊都忍不住跳出來留言：「你拍得好好。」我就問，怎麼有人連都路倒都帥成醬？企圖引誘人違法撿屍。（飛撲）

更多鏡週刊報導

追焦不漏接／曾敬驊吃瓜群眾太臭屁 利特凍齡大叔洩肩情

表情破防名場面／宋柏緯男分男捨不演了 告五人誰在偷臭揪原凶

表情破防名場面／裴斗娜靈舌出洞羞羞臉 安心亞高能眼技太抓馬