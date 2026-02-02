追社群轉售韓團CXM門票險遭詐17萬元！南警識破假賣貨便認證謊言

〔記者王俊忠／台南報導〕熱門韓團「CXM」演唱會門票一票難求，竟成為詐騙集團誘捕歌迷的陷阱！台南市中西區1名35歲許姓男子於昨(1)日下午4時許，在社群平台「Threads」發現有人轉售門票，即與對方聯繫。不料這竟是一場精心設計的騙局，幸許男在最後關頭驚覺有異並求助警方，保住17萬元台幣血汗錢。

南市警二分局了解後指出，詐騙歹徒先引導許男使用Line通訊軟體私下交易，並提供偽造的「7-11賣貨便」連結要求下單。許男依指示操作後，網頁卻顯示「交易失敗，需要實名認證」，隨後被要求聯繫所謂的「線上客服」。

該假冒的線上客服對許男宣稱，為了完成驗證程序，必須透過網路銀行轉帳及無卡提款進行操作。許男一度信以為真，正欲依指示匯款時，其友人提醒發現該賣貨便帳號的好友人數異常稀少，才驚覺可能是騙局，連忙前往南市警二分局民權派出所尋求協助。

警員陳俊安、徐淯湞接案後立即確認這是典型的「假網拍」結合「假客服」的詐騙手法。員警明確告知許男，官方購物平台絕對不會要求消費者透過轉帳或無卡提款進行「實名認證」或「解除設定」。

在員警專業分析與勸導下，許男打消交易念頭，保住自己17萬元款項。

南市警二分局呼籲廣大樂迷，購買演唱會門票應透過官方售票系統或合法管道，切勿輕信社群平台上的不明轉售資訊。詐騙集團常利用「賣貨便」、「好賣+」等知名物流平台名義製作偽假網頁，再以「認證失敗、帳戶凍結」等藉口要求匯款。民眾若遇到類似情況，請務必遵循「一聽、二掛、三查證」原則，或撥打165反詐騙專線諮詢，以免支持演藝偶像的熱情成了詐騙集團有隙可乘的提款機。

