追緝惡意偷倒廢棄物集團 高市警48小時內迅速破案逮11人

不法集團在高雄偏遠山區偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，短短2天內就迅速逮獲11名涉案嫌犯。 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 針對不法集團鎖定高雄市偏遠山區惡意偷倒垃圾廢棄物，檢警接獲高市府主動通報後立即展開偵辦，短短2天內就迅速逮獲11名涉案嫌犯，瓦解持續犯案中的偷倒垃圾集團。檢警發現該集團極其狡猾，專在人跡罕至的偏遠山區尋找偷倒地點，以為沒有監視器可以追查，但魔高一尺、道高一丈，高市警方掌握時效成立專案小組，短時間內調閱上百支周邊地區的監視影像，抽絲剝繭過濾可疑車輛，順利破獲該不法集團。

高市府11月起陸續發現燕巢區、田寮區山坡地遭大規模傾倒廢棄物，嚴重破壞環境生態。市長陳其邁獲悉後極其重視，第一時間即指示環保局、警察局及區公所等單位全力徹查，務必揪出破壞市容與生態的不法份子。

高市警局隨即由刑警大隊、岡山及湖內分局，聯合警政署保安警察第七總隊成立專案小組，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，在最短時間內動員近百警力，會同環保局與區公所深入山區勘查，並立即啟動鷹眼小組，調閱分析上百支監視器影像。就是因為偵辦行動迅速展開，經縝密比對，成功掌握該不法集團利用深夜時段，選擇偏僻無監視器山坡地偷偷傾倒廢棄物的犯案模式，原以為可以瞞天過海、規避查緝，不料警方動作神速，一干嫌犯賊星該敗，根本來不及落跑，就被警方一網打盡。

專案小組透露，警方掌握關鍵線索後，於48小時內快速鎖定多部涉案大貨車，並持續向外延伸追查，警力更跨縣市遠赴台中、台南及高多處地點蒐證緝捕。警方以「分秒必爭」的態度強勢出擊，迅速查獲11名犯嫌，並查扣相關環保車7部、大貨車1部、自小客車1部。其中李姓父子及施姓、蘇姓等4名主嫌，經檢察官複訊後，已向橋頭地方法院聲請羈押禁見獲准；其餘共犯則分別以新台幣20至100萬元不等金額交保候傳。

目前全案仍持續向上、向外追查其他涉案共犯，警方表示絕不寬貸，高市府也強調，違法傾倒廢棄物嚴重危害環境，將與警察機關持續加強查緝，對破壞生態的不法行為採零容忍態度，全力守護市民生活品質與全市自然環境。

