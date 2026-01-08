追緝機車被侵占 逮獲毒品通緝犯涉身藏匕首

cnews204260108a13

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市新店警分局雙城派出所員警，日前在轄內新店區雙城路40巷弄內，查緝1輛被通報協尋的機車。新店警分局表示，員警當場逮獲50歲黃姓男騎士，搜索機車時，在機車置物廂內，起獲疑似槍砲彈藥刀械管制條例所列管制的匕首1把。黃男雖辯稱機車跟朋友借騎的，沒有侵占意圖。警方仍將他帶回派出所釐清案情，依法移送偵辦。

新店警分局表示，當天下午4時許，接獲桃園市桃園警分局同安派出所通報，協助攔查1輛通報被侵占的機車。員警循線則在下午5時50分左右，在轄內新店區雙城路40巷弄內，成功攔查黃姓男騎士。黃男則聲稱，機車是朋友借騎的，根本沒有侵占意圖。另外，員警也在機車置物廂內，起獲管制的匕首，將等送驗結果後函送偵辦。

警方表示，清查身分後發現，黃男還是新北地院今年1月2日發布的毒品通緝犯。員警現場告知相關權利後，將他帶返派出所偵辦。黃男則坦承，去年12月時，有吸食第二級毒品安非他命，也同意員警採集唾液及採尿。初步唾液檢測呈安非他命及依托咪酯陽性反應，也依法製單舉發，等尿液複驗結果回覆後，再依公共危險（毒駕）罪嫌函送偵辦。

照片來源：新北市警方提供

